Tự hào vì 2 con trai cùng tình nguyện nhập ngũ

Gia đình ông Võ Văn Cát (tổ 11, KP. Phú Hà, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) không khỏi không tự hào vì có 2 con trai Võ Minh An và Võ Minh Khang tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự trong mùa tuyển quân năm nay.

Cán bộ Ban CHQS phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ động viên hai anh em Võ Minh An và Võ Minh Khang trước ngày lên đường tham gia NVQS.

Từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, ngôi nhà cấp 4 đơn sơ nằm khuất trong căn hẻm nhỏ của gia đình ông Võ Văn Cát (tổ 11, KP. Phú Hà, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) ngày nào cũng đông đúc bà con hàng xóm, ban, ngành, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, chúc mừng 2 con trai ông là Võ Minh An (SN 2003) và Võ Minh Khang (SN 2004) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2023. Đặc biệt, cả hai anh em đều tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Tự hào xen lẫn hồi hộp, lo lắng cho các con, song trên gương mặt ông Cát lúc nào cũng nở nụ cười tươi mỗi khi khách tới nhà hỏi chuyện. “Lúc đầu tôi còn lưỡng lự vì cả 2 con cùng lúc vắng nhà trong thời gian dài, nhưng suy nghĩ tôi thấy rằng tham gia NVQS cùng lúc, các con có điều kiện bảo ban nhau cùng rèn luyện và trưởng thành”, ông Cát kể.

Ông Cát có 3 người con, sau An và Khang còn em gái út Võ Thị Như Ý (SN 2007), hiện đang học lớp 10. Cách đây 8 năm, mẹ của An và Khang bỏ nhà đi, một mình ông Cát chật vật làm lụng nuôi 3 con khôn lớn. Lúc An và Khang còn nhỏ, ai thuê làm gì hai anh em đều không nề hà, từ phục vụ quán ăn, phụ bếp đến làm thợ hồ... để chỉ mong kiếm được tiền đỡ đần cha nuôi em ăn học. Trước khi nhập ngũ, An và Khang đều có việc làm ổn định với mức thu nhập gần 6 triệu đồng/người/tháng. Đây cũng là nguồn thu nhập chính giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt. “2 năm tới, biết là sẽ khó khăn nhưng cha con tôi ở nhà sẽ cố gắng chắt chiu để tự trang trải. Chỉ mong các con vững tâm nhập ngũ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một quân nhân”, ông Cát nói.

Trong đơn tình nguyện tham gia NVQS của An có ghi: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ấp ủ ước mơ được một lần khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Lớn lên, tôi càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc, với quê hương nên khi nghe thông báo tuyển quân trên đài truyền thanh, tôi quyết định viết đơn tình nguyện tham gia NVQS”.

Khi được hỏi về động lực viết đơn tình nguyện tham gia NVQS, Khang chia sẻ: “Thực hiện NVQS là trách nhiệm của công dân với quê hương, Tổ quốc. Tôi sẽ chấp hành tốt các quy định của đơn vị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Theo quy định của Luật NVQS 2015, trong một gia đình nếu có anh hoặc em nhập ngũ trong năm nay thì người còn lại sẽ được tạm hoãn thực hiện NVQS. Tuy nhiên với quyết tâm làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, cả An và Khang vẫn quyết định cùng nhập ngũ trong năm nay. Cũng một phần vì lo lắng cho cha và em gái út ở nhà nên trong suốt cuộc chuyện trò với chúng tôi, thỉnh thoảng hai anh em lại nhìn về phía cha và nói động viên cha: “Nhanh thôi mà, cha đừng lo, đi rồi con lại về!”.

Theo Thượng tá Lê Văn Hoàn, Chính trị viên Ban CHQS TX. Phú Mỹ, trong số 288 thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023 của TX. Phú Mỹ thì có đến trên 50% thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia NVQS. Tuy nhiên trường hợp An và Khang đặc biệt hơn cả khi cả hai anh em trong một gia đình và hoàn cảnh gia đình còn khó khăn.

“Lực lượng vũ trang địa phương rất tự hào bởi tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ của An và Khang, đồng thời mong muốn tấm gương của hai tân binh sẽ là tấm gương cho thế hệ trẻ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng lên đường vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc”, Thượng tá Lê Văn Hoàn nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN