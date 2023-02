Xác định chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước với tầm nhìn dài hạn

Sáng 1/2, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban Thường trực Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo Dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kế hoạch đặt mục tiêu bảo đảm số lượng, chất lượng nguồn nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống; đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế quan trọng, thiết yếu. Mọi người dân, đối tượng được tiếp cận và sử dụng nước công bằng, hợp lý; khai thác, sử dụng hiệu quả đi đôi với bảo đảm an toàn hồ đập, hồ chứa nước…

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự cuộc họp.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Kế hoạch này là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập, hồ chứa nước trong tình hình mới; hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập, hồ chứa nước; nâng cao chất lượng khai thác quy hoạch thủy lợi; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh nguồn nước…

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, Kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn nước phải đánh giá được thực trạng hiện nay và tầm nhìn dài hạn về an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập, hồ chứa nước.

Về các nội dung cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị làm rõ một số vấn đề quan trọng như giải quyết thực trạng nhà máy, khu dân cư có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, không để các hoạt động của con người làm ảnh hưởng đến nguồn nước; vấn đề lấn chiếm hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; công tác nạo vét lòng hồ bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lợi dụng trục lợi tài nguyên thiên nhiên trái phép…

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN