Chiều 31/1, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và Đài PT-TH tỉnh nhằm đánh giá công tác tuyên truyền trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian qua đã góp phần cùng các sở, ngành, địa phương giúp người dân trên địa bàn tỉnh đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn. Thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh có nội dung đa dạng, nhiều chiều đã giúp người dân hiểu và tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh-trật tự dịp Tết; nắm bắt kịp thời các chính sách an sinh xã hội của tỉnh và các địa phương, góp phần tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng bộ và chính quyền tỉnh. Các sự kiện văn hóa-nghệ thuật dịp Tết cũng được phản ánh đầy đủ, sinh động, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp về Bà Rịa-Vũng Tàu trong mắt người dân, du khách.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện tốt, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng bộ và chính quyền tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT và các cơ quan báo chí của tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh; phản ánh nhanh, kịp thời mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa-xã hội; tăng cường thông tin, tuyền truyền về gương người tốt, việc tốt, tích cực với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, độc hại trên mạng xã hội...

Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, sắp tới, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước. Gần đây nhất, ngày 3/2, tỉnh tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, họp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2023). Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý công tác thông tin, tuyên truyền cần được thực hiện sâu, rộng nhằm làm nổi bật truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua nhiều thế hệ, cùng với đó là những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2022, qua đó nhân lên niềm tự hào và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được những thành tựu lớn hơn trong năm 2023.

Tin, ảnh: QUANG VINH