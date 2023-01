Công tác tổ chức Tết Quý Mão được thực hiện tốt

Sáng 27/1, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp được kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh tới 8 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Phan Khắc Duy, Chánh văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho 2.763 người, trong đó cấp cứu tai nạn do đánh nhau tăng 50%, tai nạn giao thông tăng 25,7%, tai nạn do pháo nổ giảm 80%, số ca tử vong giảm 42,8%, ngộ độc thực phẩm không tăng, không có ca tử vong do COVID-19.

Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ vi phạm trật tự xã hội; 38 vụ với 38 đối tượng vi phạm về đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép; xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 2 vụ nghiêm trọng khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩn dịp Tết Nguyên đán.

Trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh tương đối bình ổn, lượng hàng hóa phong phú, đa dạng, nguồn cung ổn định. Giá các mặt hàng thiết yếu tăng khoảng 5-20%, sức mua ngày 28, 29 Tết tăng từ 10-30% so với ngày thường.

Từ ngày mùng 1 tới mùng 5 Tết Nguyên đán, toàn tỉnh đón hơn 669 ngàn lượt khách du lịch, tăng gần 60% so với dịp Tết Nhâm Dần 2022. Công tác cấp cứu thủy nạn được triển khai tốt, không xảy ra tai nạn đuối nước. Các khu, điểm kinh doanh dịch vụ-du lịch niêm yết giá đúng quy định, không có phản ánh về giá dịch vụ du lịch…

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong công tác tổ chức Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác tổ chức Tết Nguyên đán cơ bản được triển khai, thực hiện tốt. Trong dịp Tết, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, các hoạt động chăm lo Tết, phục vụ Tết cho Nhân dân được chuẩn bị chu đáo; giá cả hàng hóa ổn định…

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự sự nỗ lực các sở, ngành, địa phương. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại để tiếp tục duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo ấn tượng tốt đẹp về Bà Rịa-Vũng Tàu trong mắt du khách; chủ động rà soát kế hoạch năm 2023 để tích cực triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI