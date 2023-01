Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Bước vào năm mới với năng lượng mới, khí thế mới

Chiều 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ sau Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá, Tết Quý Mão năm 2023 đã được tổ chức vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán, công tác phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Từ ngày 20-26/1/2023, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Các đối tượng chính sách, đoàn viên, lao động nghèo, các hộ dân gặp khó khăn đều được chăm lo Tết, với tổng số ước tính kinh phí trợ giúp Tết của 63 địa phương khoảng 9.500 tỷ đồng, hỗ trợ trên 25 triệu lượt đối tượng.

Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết đã được các địa phương, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh triển khai tích cực từ sớm. Nguồn cung các mặt hàng dồi dào, giá không có biến động lớn; không để xảy ra thiếu hàng sốt giá, nhất là đối với xăng dầu. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những ngày Tết không có diễn biến phức tạp…

Tình hình cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia trong dịp Tết an toàn, ổn định. Tuy có xảy ra một số sự cố nhỏ nhưng đã được khắc phục nhanh chóng, đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết. Công tác vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thông tin liên lạc được đảm bảo, tuy có xảy ra ùn ứ giao thông tại một số thời điểm. Sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 12 vụ, giảm 3 người chết, nhưng tăng 8 người bị thương.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, chất lượng nghệ thuật cao, tạo nên sắc màu văn hóa đa dạng, hấp dẫn. Các di tích đã được các cơ quan, địa phương chủ động chỉnh trang cảnh quan, tổ chức các hoạt động vui xuân phục vụ du khách.

Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường nên quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra; tình hình sử dụng pháo trái phép giảm, song vẫn xảy ra tại một số địa phương.

Ngay sau nghỉ Tết, hoạt động phát động Tết trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm được tổ chức rộng khắp.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với ý kiến của các đại biểu; nhấn mạnh Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được tổ chức đạt mục tiêu mà Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, với một Tết an vui, sum vầy, vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Công tác chăm lo, tổ chức vui Xuân - đón Tết được thực hiện đồng bộ, đúng, đủ, kịp thời ở tất cả các địa phương; mọi người, mọi nhà đều có Tết; an ninh, an toàn, an dân được đảm bảo; tạo ra năng lượng mới, khí thế mới cho cả dân tộc bước vào năm mới 2023. Trong đó có một số nét mới là việc nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ được các lực lượng công an, quân đội giúp đỡ; các bữa ăn 0 đồng được tổ chức tại các bệnh viện; nạn bia rượu được hạn chế...

Về nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương, bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội; không tổ chức các hoạt động du Xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; tạo khí thế phấn khởi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu Quốc gia; triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bộ, ngành liên quan rà soát lại việc phân bổ chi từ nguồn tăng thu ngân sách theo hướng tập trung giải quyết những vấn đề cần thiết như chi cho tiền lương, an ninh, quốc phòng, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, nhất là người đứng đầu phát huy tinh thần trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu, tháng đầu; khắc phục hạn chế, vướng mắc, nhất là khắc phục các khó khăn do tác động từ bên ngoài; đồng thời tạo hành lang pháp lý để giải phóng nguồn lực cho phát triển, trong đó có việc sửa Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

PHẠM TIẾP