Ngày 11/1, Đoàn lãnh đạo Trung ương do ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện Côn Đảo. Cùng đi có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong buổi sáng, ngay khi vừa đặt chân đến Côn Đảo, Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang an nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo và Đền thờ huyện Côn Đảo.

Sau lễ viếng, Đoàn đã thắp hương trên mộ phần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân-liệt sĩ Võ Thị Sáu, cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ, nhà yêu nước an nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Các ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Đền thờ Côn Đảo.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại mộ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Đoàn đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham quan di tích nhà tù Phú Giáo (huyện Côn Đảo).

Tiếp đến, lãnh đạo Trung ương và tỉnh đã chúc Tết Trung tâm Bảo tồn Di tích quốc gia Côn Đảo. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, bình an tới cán bộ, nhân viên cùng gia đình của Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo, đồng thời, mong muốn, mọi người tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo tỉnh đã dành tặng những phần đến cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo và tham quan Di tích trại Phú Giáo.

Trong buổi chiều, Đoàn công tác đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Côn Đảo.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, ông Nguyễn Đức Hải nhận định, với đặc thù của huyện Côn Đảo, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện không chỉ có vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà còn nhiều nhiệm vụ khác. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiếp tục nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tặng 5 phần quà; lãnh đạo tỉnh tặng 25 phần quà cho các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Cuối giờ chiều, tại trụ sở UBND huyện Côn Đảo, Đoàn công tác đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Côn Đảo.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Côn Đảo báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng và ghi nhận những nỗ lực của địa phương. Ông đề nghị, trong thời gian tới, với vai trò là “tiền tiêu của Tổ quốc”, tỉnh và huyện Côn Đảo tiếp tục định hướng phát triển kinh tế du lịch với củng cố, bảo đảm quốc phòng-an ninh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 45 suất quà Tết trị giá 1,2 triệu đồng/suất; lãnh đạo tỉnh trao tặng 135 suất quà trị giá 1 triệu đồng/ suất; một số DN mạnh thường quân đã tặng các phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, công đoàn viên trên địa bàn huyện Côn Đảo. Tổng cộng, đã có hơn 720 phần quà trị giá hơn 700 triệu đồng được trao đến tay người dân huyện đảo.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo tỉnh đã đến nhà thăm, tặng quà, chúc Tết tại 2 gia đình có công cách mạng, 2 cựu tù chính trị Côn Đảo và 1 thương binh trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Bài, ảnh: QUANG VINH