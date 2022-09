Tăng cường công tác phát triển đảng viên

Đó là chỉ đạo của ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tại hội nghị lần thứ 22 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 30/9.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2022, Đảng bộ thành phố kết nạp 145 đảng viên (đạt 55,7% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao). Thành ủy và các cấp trực thuộc kiểm tra đối với 6/8 tổ chức (đạt tỷ lệ 75%) và 10/12 đảng viên (đạt tỷ lệ 83,3%); giám sát 8/8 tổ chức, 7/7 đảng viên (đạt 100%); ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với 2 đảng viên.

Kinh tế - xã hội thành phố có sự phục hồi nhanh chóng và tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 5.593 tỷ đồng (đạt 85,64% kế hoạch, tăng 86,5% so với cùng kỳ); đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng; thu ngân sách ước đạt 3.667,013 tỷ đồng (đạt 98% so dự toán tỉnh giao), trong đó, thu thuế ước 2.992,736 tỷ đồng (đạt 82% so dự toán).

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đình Khoa yêu cầu, trong 3 tháng cuối năm phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% theo kế hoạch vốn năm 2022. Song song đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá vai trò, trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường công tác phát triển Đảng, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2022; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”.

* Sáng cùng ngày, ông Trần Đình Khoa đã trao Quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, tại Quyết định số 2020-QĐ/TU của Thành ủy Vũng Tàu ngày 22/9, điều động bà Quách Thị Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 1/10.

AN NHIÊN