Ngày 30/9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 22 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; thảo luận, cho ý kiến, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo của Thành ủy Vũng Tàu trình bày tại hội nghị nêu rõ, 9 tháng năm 2022 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững; hệ thống chính trị thành phố ngày càng được củng cố, kiện toàn, nhất là về mặt tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định. UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị thành phố có sự chủ động sáng tạo trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

9 tháng năm 2022, kinh tế - xã hội thành phố có sự phục hồi nhanh chóng và tăng so với cùng kỳ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được thành phố quan tâm chăm lo, đời sống người dân được cải thiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác theo dõi tình hình DN, lao động và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh được thành phố chú trọng thực hiện; công tác vệ sinh môi trường thường xuyên duy trì tốt, thành phố luôn xanh - sạch - đẹp.

9 tháng năm 2022, TP. Vũng Tàu đón trên 5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong ảnh: Du khách vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau trong dịp Lễ 2/9/2022.

Cụ thể, 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 27.158 tỷ đồng (đạt 88,1% kế hoạch, tăng 47,48% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 5.593 tỷ đồng (đạt 85,64% kế hoạch, tăng 86,5% so với cùng kỳ); thành phố đã đón trên 5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng; Thu ngân sách ước đạt 3.667,013 tỷ đồng (đạt 98% so dự toán tỉnh giao, bằng 87% dự toán thành phố xây dựng, trong đó, thu thuế ước 2.992,736 tỷ đồng, đạt 82% so dự toán).

Lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc của người dân trong việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Tây Bắc đường AIII (phường 12).

Tính đến ngày 26/9/2022, thành phố giải ngân vốn các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh 632,761 tỷ đồng (đạt 54,61% kế hoạch vốn, đã khởi công 2/6 dự án khởi công mới năm 2022); giải ngân vốn các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố 178,636 tỷ đồng (đạt 23,76% kế hoạch vốn, đã khởi công 22/35 dự án khởi công mới năm 2022).

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của thành phố xoay quanh các nội dung như: Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn năm 2022; đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; bàn giải pháp xử lý dứt điểm các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường, ngăn chặn, đẩy lùi rác thải nhựa trên địa bàn thành phố; giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết án hành chính, hạn chế án quá hạn, bị hủy, sửa; thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở; giải pháp thực hiện công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới; thực trạng và giải pháp kiểm soát tiếng ồn khu dân cư, bảo đảm môi trường sống của người dân...

Trước Hội nghị lần thứ 22, ông Trần Đình Khoa Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đã trao Quyết định về việc chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ nhiệm (chuyên trách) Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Quách Thị Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH