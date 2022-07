GRDP tăng trưởng 7,62%

Xem xét hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, HS THCS Trong số các Tờ trình được trình tại Kỳ họp, đáng chú ý có tờ trình về dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, HS THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2025. Trình bày Tờ trình, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đối tượng thụ hưởng là trẻ em mầm non 5 tuổi đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập (được cấp phép); HS THCS đang học tại các trường THCS công lập và ngoài công lập (được cấp phép). Mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí công lập theo quy định của HĐND tỉnh cho từng cấp học theo năm học. Thời gian hỗ trợ theo số tháng học tập thực tế tại cơ sở giáo dục theo quy định, tối đa không quá 10 tháng/1 năm học đối với trẻ mầm non và không quá 9 tháng/1 năm học đối với HS THCS. Thời điểm áp dụng từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2023 - 2024 đối với trẻ mầm non, đối với HS THCS đến hết năm học 2024 - 2025. Báo cáo thẩm tra tờ trình trên, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh cho biết, qua 30 năm thành lập và phát triển, Bà Rịa - Vũng Tàu đã khẳng định những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chi phí cuộc sống tăng cao... Để đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, góp phần thúc đẩy công bằng xã hội trong giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh thì việc ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp.