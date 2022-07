Khai mạc Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét, quyết nghị các nội dung quan trọng như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh; điều chỉnh dự toán, thu chi ngân sách địa phương năm 2022; bổ sung nguồn và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022; bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện dự án trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; bổ sung Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2030; quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh; mức chi hàng tháng bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, thường trực, cơ động, phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; mức trợ cấp tăng thêm đối với dân quân trên địa bàn tỉnh… Các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026; chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm. Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15/7.