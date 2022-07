Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá VII sẽ diễn ra từ ngày 13-15/7/2022. Trong tháng 6/2022, đã có 11 tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 58 điểm trong toàn tỉnh. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng gửi đến bạn đọc Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp.

PHẦN 1: Lĩnh vực kinh tế

I. Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi:

1. Tuyến kênh mương N7-4 trên địa bàn khu vực ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ thi công từ năm 2018 và hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay kênh mương này vẫn chưa có nước. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu có giải pháp đưa nước về kênh mương này để bà con nông dân có nước tưới tiêu. K8-01 (Cử tri xã Long Tân, huyện Đất Đỏ - Tổ 6).

2. Dự án kênh mương BC2 - kênh mương hồ Sông Ray chảy vào hồ Suối Môn đoạn qua ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ được cắm mốc, kiểm kê từ năm 2016 nhưng đến nay thi công quá chậm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp với chủ đầu tư rà soát lại dự án tuyến kênh mương này để xem xét tính cần thiết của dự án vì hiện nay khu vực xung quanh đã thay đổi quy hoạch sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa còn lại rất ít. Trường hợp cần thiết thì đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nếu không thì xem xét hủy bỏ dự án để đảm bảo quyền lợi canh tác nông nghiệp của người dân. K8-02 (Cử tri xã Long Tân, huyện Đất Đỏ - Tổ 6).

3. Hệ thống kênh tiêu Bà Đáp trên địa bàn ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, cử tri đã kiến nghị tại Kỳ họp thứ Tư và được UBND tỉnh giải trình tại Báo cáo số 533/BC-UBND của UBND tỉnh ngày 29/11/2021 như sau: “Đến nay, dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh đang vận hành công trình để phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp cho bà con…”. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay tuyến kênh mương này vẫn chưa được vận hành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh cho biết thời gian vận hành của tuyến kênh mương, đồng thời tiến hành khảo sát, kiểm tra, làm rõ hiệu quả sử dụng của tuyến kênh mương. K8-03 (Cử tri xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ - Tổ 6).

4. Từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, đồng loạt giá vật tư nông nghiệp, giá phân bón và xăng dầu đều tăng cao gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét sớm có chính sách hỗ trợ để giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân. K8-04 (Cử tri phường Long Hương, TP.Bà Rịa - Tổ 4).

II. Lĩnh vực giao thông, vận tải:

1. Hiện nay, hệ thống cống thoát nước của tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua TX.Phú Mỹ bị hư hỏng, gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực khi trời mưa lớn. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khảo sát và sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên. K8-05 (cử tri Phường Phú Mỹ, Tân Phước, Phước Hòa, TX.Phú Mỹ - Tổ 7).

2. Đường Trương Công Định đoạn từ Ngã 6 Trần Đồng đến tượng đài Trần Hưng Đạo, sau khi cải tạo thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do giải phân cách bố trí không hợp lý. Hàng cây xà cừ bị cắt tỉa nhiều rễ, cành có nguy cơ gãy, đổ rất cao. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, có phương án xử lý để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống hai bên đường. K8-06 (Cử tri phường 3, TP.Vũng Tàu - Tổ 1).

Đường Trương Công Định đoạn từ Ngã 6 Trần Đồng đến tượng đài Trần Hưng Đạo (TP.Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VŨ

3. Lưu lượng xe lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51 qua địa bàn TX.Phú Mỹ rất đông, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe và không đảm bảo an toàn giao thông. Giải pháp giao thông tại khu vực nút giao Quốc lộ 51 và Đường Quy hoạch 80 không phù hợp, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người và thiệt hại tài sản. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GT-VT nghiên cứu, có giải pháp để khắc phục tình trạng trên. K8-07 (Cử tri phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ - Tổ 7).

III. Lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng:

1. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết dự án Dự án Thủy cung Hòn Ngưu tại Bãi Trước, TP.Vũng Tàu có tiếp tục triển khai thực hiện không? Lộ trình triển khai thực hiện trong thời gian tới. K8-08 (Cử tri Phường 3, TP.Vũng Tàu - Tổ 1).

2. Một số cơ sở nhà đất của Nhà nước như số 41, 54, 114, 136 đường Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu đã giao cho cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng như: Công ty TNHH dịch vụ du lịch Công đoàn tỉnh, Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (Công ty DMC), Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh nhưng sử dụng không đúng mục đích, quản lý lỏng lẻo để người dân lấn chiếm, xây dựng trái phép, cho tư nhân thuê lại. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ và có phương án xử lý đối với các cơ sở trên. K8-09 (Cử tri phường 5, TP.Vũng Tàu - Tổ 1).

3. Quy hoạch Núi Lớn - Núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu được phê duyệt đã lâu, đến nay đã không còn phù hợp, không thu hút được các nhà đầu tư, dẫn đến nhiều dự án bị treo, chậm triển khai thực hiện ảnh hưởng quyền sử dụng đất của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát, sớm điều chỉnh, cập nhật lại quy hoạch Núi Lớn - Núi Nhỏ. K8-10 (Cử tri phường 5, TP.Vũng Tàu - Tổ 1).

4. Cử tri đại diện cho 103 hộ dân đang sinh sống tại khu đất Cụm 3 của phường 3, TP.Vũng Tàu thuộc diện giải tỏa trắng nhưng không được bồi thường, hỗ trợ. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách giải quyết đất tái định cư, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở và kinh phí di dời chỗ ở để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống. K8-11 (Cử tri phường 3, TP.Vũng Tàu - Tổ 1).

5. Điểm c và d khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định: “c) Đối với thửa đất trong đô thị: thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt. d) Đối với thửa đất ngoài đô thị: thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc (nếu có) được duyệt”. Với quy định này nhiều cử tri trên địa bàn tỉnh phản ánh, kể từ khi thực hiện Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND người dân gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện thủ tục tách thửa. Nguyên nhân là do thửa đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc quy hoạch phân khu 1/2000, làm hạn chế quyền sử dụng đất và nhu cầu tách thửa chính đáng của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT rà soát, sớm điều chỉnh những bất cập trong Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. K8-12 (Cử tri xã Hoà Hiệp, xã Hoà Hội, xã Xuyên Mộc, xã Bàu Lâm, xã Phước Tân, TT.Long Điền, xã An Nhứt, xã Láng Dài, xã Phước Long Thọ, xã Suối Nghệ, xã Bình Ba, xã Nghĩa Thành, xã Xuân Sơn, xã Tân Hải, xã Tân Hòa, xã Châu Pha, xã Tóc Tiên, Sông Xoài, phường Hắc Dịch - Tổ 6, 7, 8, 10, 11).

6. Trong thời gian qua, công tác đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có một số bất cập như: các công trình có quyết định thu hồi đất làm dự án chưa được cập nhật trên bản đồ mới; một số thửa đất đã được cấp đổi số liệu nhưng đơn vị thi công vẫn cập nhật cho thửa đất liền kề, làm chồng lấn ranh, thay đổi tính pháp lý của thửa đất đã cấp đổi…, dẫn đến việc thực hiện hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện rất chậm, kéo dài. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT, đơn vị thi công sớm khắc phục những bất cập nêu trên; đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh thành lập đoàn giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Xuyên Mộc nói riêng. K8-13 (Cử tri xã Bưng Riềng, xã Hoà Hội - Tổ 11).

7. Hiện nay, bộ đơn giá tại Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh quy định về giá nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đang thấp hơn với tình hình thực tế. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở NN-PTNT sớm tham mưu điều chỉnh bộ đơn giá tại 02 quyết định nêu trên cho phù hợp với tình hình thực tế. K8-14 (Cử tri xã Tân Phước, Phước Hòa, TX.Phú Mỹ - Tổ 7).

8. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, sớm giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 29 hộ dân Khu Đại An, phường 9, TP.Vũng Tàu; đồng thời thông báo cho người dân biết hộ dân nào đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. K8-15 (Cử tri phường 9, TP.Vũng Tàu - Tổ 2).

9. Đề nghị UBND tỉnh cho cử tri biết đơn vị nào có sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư 41D đường 30/4, TP.Vũng Tàu; chỉ đạo cho đơn vị có sai phạm tổ chức xin lỗi người dân; đồng thời có giải pháp thống nhất với cử tri để sớm giải quyết dứt điểm những tồn tại của dự án trên. K8-16 (Cử tri phường 9, TP.Vũng Tàu - Tổ 2).

10. Một số hộ dân của xã Cù Bị, huyện Châu Đức được Công ty Cao su Bà Rịa cấp đất và sinh sống ổn định từ năm 1976 đến nay, người dân đã nhiều lần nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT rà soát, xác minh để có cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. K8-17 (Cử tri xã Cù Bị, huyện Châu Đức - Tổ 9).

11. Dự án Sonadezi được Chính phủ phê duyệt năm 2007, đã kéo dài hơn 14 năm nhưng đến nay chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, sớm giải ngân cho các hộ dân đã đo đạc, kiểm kê. K8-18 (Cử tri xã Nghĩa Thành, xã Suối Nghệ của huyện Châu Đức; xã Châu Pha, xã Sông Xoài của TX.Phú Mỹ - Tổ 8).

12. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT kiểm tra, xác định và điều chỉnh giấy CNQSDĐ đã cấp cho Công an tỉnh tại địa chỉ Khu phố 6, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa (trụ sở trại giam Công an TX.Bà Rịa cũ) để không bị chồng ranh với đất của 05 hộ gia đình đang sinh sống tại địa phương (là những hộ gia đình có công với cách mạng gồm Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh) đã được Nhà nước giao đất không thu tiền theo diện chính sách từ năm 1994, để phù hợp với thực tế các hộ dân và Công an tỉnh đã sử dụng trên thực địa từ nhiều năm nay. K8-19 (Cử tri phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa - Tổ 4).

13. Việc khai thác đá, lấn chiếm rừng phòng hộ, chiếm đất công tại khu di tích Hang Dơi (Núi Dinh), TP.Bà Rịa đã được cử tri phản ánh tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh và đã được UBND tỉnh giải trình tại Báo cáo số 514/BC-UBND ngày 26/11/2021. Tuy nhiên, cử tri không đồng tình với việc trả lời này và tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị điều tra, xác minh, xem xét việc khai thác đá, chặt cây giáp ranh rừng phòng hộ có phù hợp quy định hay chưa và phải xử lý dứt điểm vụ việc để bảo vệ tài nguyên và môi trường của địa phương. K8-20 (phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa - Tổ 4).

14. Trên địa bàn TX.Phú Mỹ có rất nhiều khu quy hoạch đất dự trữ; các khu quy hoạch công nghiệp chưa triển khai, các dự án chậm triển khai… kéo dài trong nhiều năm. Các hộ gia đình có đất nằm trong vùng quy hoạch, có các dự án chậm triển khai bị hạn chế quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh kế người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu sớm có giải pháp cụ thể để không ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân; đồng thời sớm rà soát các dự án chậm triểm khai, có kế hoạch hủy bỏ, thu hồi theo quy định để người dân ổn định cuộc sống. K8-21 (Cử tri phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ - Tổ 7).

15. Hiện nay, vụ việc tranh chấp đất đai của 32 hộ dân thuộc khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ với Công ty Phước Hòa FICO đã có kết luận của Thanh tra tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, làm hạn chế đến quyền sử dụng đất của người dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm vấn đề tranh chấp này. K8-22 (Cử tri phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ - Tổ 7).

16. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, sớm giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 28 hộ gia đình trong khu đất Quân chủng Hải Quân thuộc Khu phố 4, đường Đô Lương, phường 11, TP.Vũng Tàu. Đồng thời thông báo cho người dân biết: hộ dân nào đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ dân nào không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. K8-23 (Cử tri phường 11, TP.Vũng Tàu - Tổ 3).

17. Đối với việc tạm dừng các hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng sở hữu. Đề nghị UBND tỉnh cho cử tri biết khi nào các hồ sơ chuyển nhượng đất đồng sở hữu đang tồn đọng được giải quyết. K8-24 (Cử tri phường 11, TP.Vũng Tàu - Tổ 3).

18. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp rà soát lại các dự án chậm triển khai trên địa bàn TP.Vũng Tàu và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai. Trường hợp không triển khai dự án thì công bố cho người dân được biết. K8-25 (Cử tri phường Thắng Nhất, phường 12, TP.Vũng Tàu - Tổ 3).

19. Đối với quy hoạch của dự án Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn:

Tại Báo cáo số 542/BC-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa VII về quy hoạch Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn đã nêu: “… Người dân có đất trong khu vực quy hoạch dự án vẫn được tiếp tục sử dụng đất và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật…” Tuy nhiên, thực tế dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn quy hoạch từ năm 2009 cho đến nay không thực hiện làm ảnh hưởng đến đời sống và quyền sử dụng đất của người dân; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn nhưng không được gia hạn nên người dân không thể vay vốn để sản xuất. Đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan phối hợp, sớm giải quyết việc quy hoạch của dự án, nếu không triển khai thực hiện dự án thì trả lời cho người dân được biết. K8-26 (Cử tri xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu - Tổ 3).

20. Hiện nay một số hộ dân phải mất một khoản phí khi thực hiện thủ tục chỉnh lý biến động trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trước đây đã hiến đất ruộng làm đường để vận chuyển nông sản, hiến đất để làm đường nông thôn. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét không thu phí đối với các trường hợp này. K8-27 (Cử tri xã An Nhứt, huyện Long Điền; xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa- Tổ 4, 6).

21. Trên địa bàn xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ có nhiều trường hợp đất trước đây thuộc quy hoạch “đất ở nông thôn”, người dân đã chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và xây dựng nhà, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại khi phê duyệt quy hoạch giai đoạn mới thì khu đất này lại bị điều chỉnh quy hoạch thành “đất trồng cây hàng năm” làm ảnh hưởng đến các quyền sử dụng đất của người dân như: không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất; không được xây dựng nhà ở; không được tách thửa; giá trị đất bị giảm; không biết phải xử lý diện tích đất ở và nhà hiện có như thế nào cho phù hợp với quy hoạch mới. Cử tri kiến nghị tỉnh xem xét, rà soát quy hoạch chuyển đổi đối với vùng đất trên và trả lời cho cử tri được biết, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, công tác quản lý đô thị theo hướng vừa bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời phải vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. K8-28 (Cử tri xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ - Tổ 6).

PHẦN 2: Lĩnh vực môi trường

1. Việc xử lý rác của Công ty KBEC VINA tại Khu xử lý rác thải Tóc Tiên gây ô nhiễm môi trường kéo dài trong nhiều năm. Mùi hôi thối và nước thải vượt quy chuẩn được xả thải trực tiếp ra các sông, suối bên ngoài ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, cử tri đã kiến nghị tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh và tại các lần tiếp xúc cử tri của nhiệm kỳ trước nhưng UBND tỉnh chưa giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường. Cử tri không đồng tình với cách giải quyết của UBND tỉnh như giải trình tại Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 01/6/2022 và tiếp tục đề nghị UBND tỉnh có giải pháp hiệu quả và thời gian cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng trên. K8-29 (Cử tri phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa - Tổ 4).

2. Đề nghị UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, nguồn nước sinh hoạt tại Hồ Đá Đen được bảo vệ như thế nào trước những nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của Nhân dân? K8-30 (Cử tri phường 9, TP.Vũng Tàu - Tổ 2).

PHẦN 3: Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, chế độ chính sách

1. Việc phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện Xuyên Mộc theo chỉ tiêu của UBND tỉnh gặp nhiều khó khăn. Do địa phương hiện nay không có trường THPT dân lập; các cơ sở dạy nghề ở xa; Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện chưa có Đề án liên doanh, liên kết để tổ chức dạy nghề cho học sinh do thiếu giáo viên và thiết bị dạy nghề. Vì vậy, trong thời gian tới đề nghị UBND tỉnh có phương án phân bổ chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế của huyện Xuyên Mộc, để tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục học tập. K8-31 (Cử tri xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc - Tổ 10).

2. Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được thu hồi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có quyết định mới để thay thế. Vấn đề này gây nhiều khó khăn cho hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh sớm tham hành quy định mới về nội dung này để các Trung tâm có cơ sở hoạt động tốt hơn. K8-32 (cử tri phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ - Tổ 7).

3. Hiện nay, số học sinh/lớp học ở các trường tiểu học trên địa bàn TX.Phú Mỹ vượt quá số lượng so với quy định (rất nhiều lớp có trên 50 học sinh). Vấn đề này là do địa bàn Phú Mỹ tăng dân số cơ học nên không đủ cơ sở vật chất trường lớp cũng như số lượng giáo viên để tăng lớp phục vụ công tác giảng dạy. Đề nghị UBND tỉnh xem xét phân bổ số lượng biên chế giáo viên phù hợp với tốc độ tăng dân số để đảm bảo chất lượng giáo dục cho các cháu học sinh trên địa bàn TX.Phú Mỹ. K8-33 (cử tri phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ - Tổ 7).

4. Thủ tục khám, chữa bệnh bằng BHYT tại Bệnh viện Bà Rịa còn rườm rà và mất nhiều thời gian. Từ đầu năm 2022 đến nay, người có thẻ BHYT nhưng phải chi trả tiền mua dụng cụ vật tư y tế xét nghiệm và một số thuốc như cao huyết áp, tiểu đường phải ra ngoài mua do Bệnh viện Bà Rịa không có, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT. Bên cạnh đó, năng lực của một số y bác sỹ còn hạn chế (bệnh nhân gãy xương ống quyển lại bó bột xương bắp đùi, dẫn đến tình trạng chuyển nặng phải chuyển lên bệnh viện TP.Hồ Chí Minh để điều trị) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng trên. K8-34 (Cử tri xã Kim Long, huyện Châu Đức; xã Long Phước, TP.Bà Rịa - Tổ 4, Tổ 9).

5. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét ưu tiên cho những người từ 70 tuổi trở lên, những người có bệnh nền được khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Bà Rịa. Đồng thời cho phép người dân được khám BHYT thông tuyến huyện tại Bệnh viện mắt Bà Rịa. K8-35 (Cử tri phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa - Tổ 4).

6. Cử tri phản ánh hiện nay lực lượng dân quân trực tại khu vực cách ly điều trị COVID-19 (tại Trường Dầu khí) chưa được chi trả chế độ hỗ trợ tiền trực. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm quan tâm, giải quyết K8-36 (Cử tri phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa - Tổ 4).

7. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét giải quyết vụ việc của ông Đặng Đình Danh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa không được hưởng phụ cấp chức danh Bí thư Chi bộ Ấp từ tháng 12/2019 đến tháng 9/2020 khi đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. K8-37 (Cử tri xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa - Tổ 4).

PHẦN 4: Lĩnh vực an ninh trật tự

1. Cử tri phản ánh thời gian cấp căn cước công dân quá lâu (hơn 6 tháng mà chưa gửi kết quả đến cho người dân). Khi người dân hỏi kết quả giải quyết việc cấp căn cước công dân thì Công an và Bưu điện đùn đẩy trách nhiệm. Bên cạnh đó cử tri đề xuất nên giao việc trả thẻ căn cước công dân về công an phường, xã để bảo mật thông tin cá nhân. K8-38 (cử tri phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa - Tổ 4).

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết việc thu sét tại Trạm thu phát sóng của Viettel ở Tổ 8, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa vì đã làm ảnh hưởng đến các thiết bị điện trong gia đình của 23 hộ dân mỗi khi vào mùa mưa. Thiết bị điện của các hộ gia đình tại đây thường xuyên bị sét đánh gây cháy, hư hỏng. K8-39 (Cử tri xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa - Tổ 4).

PHẦN 5: Các ý kiến, đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện

1. Hiện nay, việc thành lập mô hình hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm triển khai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN-PTNT sớm có kế hoạch, giải pháp hỗ trợ cho các huyện nhằm khuyến khích nông dân thành lập Hợp tác xã có quy mô sản xuất lớn, định hình cây trồng phù hợp có giá trị xuất khẩu. K8-40 (Cử tri TT.Long Điền, huyện Long Điền - Tổ 6).

2. Đề nghị UBND tỉnh rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, xem xét, cân đối bố trí vốn để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình đoạn từ Đường Tỉnh lộ 765 đến cầu Sông Ray để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. K8-41 (cử tri xã Sơn Bình, huyện Châu Đức - Tổ 10).

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm phê duyệt phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất đã được Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình giao trả về Nhà nước quản lý để UBND huyện Xuyên Mộc có cơ sở giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định. K8-42 (Cử tri xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc - Tổ 10).

4. Trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai, người dân phản ánh việc thực hiện quy trình chi trả qua hệ thống bưu điện còn rườm rà, kéo dài thời gian dẫn đến khó khăn cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại UBND xã, phường, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. K8-43 (Cử tri xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, phường Long Hương, TP.Bà Rịa - Tổ 4, 10).

5. Một số tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh, trong đó có Quốc lộ 51 đi qua TX.Phú Mỹ thiếu các biển báo về tốc độ cho phép các loại xe lưu thông trên đường, gây khó khăn cho người dân khi tham gia lưu thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GT-VT xem xét, khảo sát lắp thêm các biển báo về tốc độ lưu thông cho tất cả các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh. K8-44 (cử tri phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ - Tổ 7).