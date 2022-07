KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026: Thông qua 22 nghị quyết quan trọng

22 nghị quyết được HĐND thông qua tại kỳ họp thứ Tám 1. Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 2. Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 3. Bổ sung nguồn và kế hoạch vốn bố trí cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh. 4. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 5. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 6. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 7. Nghị quyết thông qua việc bổ sung Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 8. Nghị quyết thông qua việc bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 9. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 10. Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030. 11. Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 12. Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13. Nghị quyết quy định nội dung chỉ và mức chi tổ chức các kỳ thì, cuộc thi, hội thí trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 15. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tính Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo. 16. Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, thường trực, cơ động, phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế và mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm đối với dân quân trên địa bản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 17. Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 18. Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2030. 19. Nghị quyết đổi tên khu phố thuộc Phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. 22. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.