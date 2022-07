Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 15/7, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Thượng tá Lương Đức Minh, Trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Bộ Công an cho Thượng tá Lương Đức Minh.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lương Đức Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo khẳng định, thời gian qua, Thượng tá Lương Đức Minh đã làm tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực tài chính, hậu cần, kỹ thuật, phòng chống dịch COVID-19, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh và phục vụ tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Bùi Văn Thảo mong muốn, trên cương vị mới, Thượng tá Lương Đức Minh tiếp tục phát huy trách nhiệm, năng lực công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh toàn diện, phục vụ sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Lương Đức Minh hứa sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, đoàn kết, thống nhất với tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

TRÍ NHÂN-DIỆU HUY