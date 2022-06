Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về xã

Những năm qua, chủ trương đưa Công an chính quy về xã của Bộ Công an đã đem lại những chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ cở. Đặc biệt, bằng tinh thần, trách nhiệm của mình, lực lượng công an xã góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công an chính quy xã Châu Pha tiếp người dân tại phòng tiếp dân.

Từ năm 2018, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn chính quytrên phạm vi toàn quốc. Thực hiện chủ trương này, những năm qua, công an tỉnh đã thực hiện tốt việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) tại địa bàn.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, tính đến ngày 14/3/2022, Công an tỉnh đã bố trí công an chính quy tại 47/47 xã (đạt 100%), 6/6 thị trấn, với tổng số 329 đồng chí (cấp xã 250 đồng chí, trong đó 46 Trưởng Công an xã, 54 Phó trưởng Công an xã, 150 công an viên). Từ khi có lực lượng công an xã chính quy đến đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và các mặt hoạt động bảo đảm ANTT được nâng cao.

Đơn cử, tại xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ), lực lượng Công an chính quy sau khi điều động về xã đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Hiện Công an chính quy tại xã Châu Pha có 6 người. Ngoài ra, xã còn bố trí 13 Công an viên và 30 dân phòng phụ trách 7 thôn.

Trao đổi với phóng viên báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tá Đặng Minh Hải, Trưởng Công an xã Châu Pha cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ công an xã đã tích cực bám địa bàn, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, đời sống nhân dân, phân công cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý, giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, triệt để, không để hình thành điểm nóng. Đặc biệt, công an xã phối hợp, xử lý nhiều vụ việc.

Điển hình, tháng 5 vừa qua, bằng biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ một đối tượng truy nã trốn tại địa phương. Đối tượng này có hành vi tổ chức cho 10 đối tượng khác sử dụng ma túy. Đồng thời, Công an xã Châu Pha còn tiếp nhận 18 đơn tố giác, tin báo tội phạm, bắt 11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, ra quyết định xử phạt 116 trường hợp với tổng số tiền gần 120 triệu đồng. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an xã đã triển khai tốt công tác nắm hộ, kiểm soát người đi từ vùng dịch, lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường.

Ngoài ra, đơn vị còn triển khai đồng bộ các mặt công tác, mở những đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Trong đó, đơn vị giải quyết gần 1 ngàn thủ tục hành chính cho người dân; rà soát, thống kê, chỉnh sửa, bổ sung cho hơn 17 ngàn trường hợp trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “Đúng, đủ, sạch, sống” theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Ông Lê Xuân Nội, Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha nhận xét: “Một trong những công tác của lực lượng Công an được ghi nhận và đánh giá cao là làm tốt công tác đấu tranh triệt để với các loại tội phạm. Từ khi Công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự của địa phương được giữ vững, giảm bớt tệ nạn xã hội, đời sống nhân dân ổn định, bà con rất hưởng ứng. Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân về đây gần gũi, thân thiện với nhân dân, giải quyết công việc thấu tình đạt lý”.

Đại tá Bùi Văn Thảo cho biết, không riêng gì Châu Pha mà các địa phương khác từ khi có lực lượng công an xã chính quy đến đảm nhiệm chức danh công an xã thì chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và các mặt hoạt động bảo đảm ANTT được nâng cao. Công an xã chính quy chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; công tác tuyên truyền phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được tăng cường, nhất là trên không gian mạng.

Các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ được công an nhiều xã đề ra cụ thể, sát, hợp với đặc điểm tình hình, thực tế ANTT tại địa phương. Qua đó, kéo giảm số vụ xâm phạm TTXH xảy ra trên địa bàn các xã, thị trấn, triệt xoá được nhiều tụ điểm, xử lý nhiều đồi tượng hình sự, ma tuý nổi, phức tạp, góp phần bảo đảm ANTT tại cơ sở, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân.

Cụ thể, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn 47 xã, 6 thị trấn trong quý 1/2022 là 152 vụ (giảm 53 vụ so với cùng kỳ năm 2021); tiếp nhận xử lý 142 tin báo, tố giác tội phạm, chuyển cơ quan điều tra, khởi tố 89 tin, phối hợp với công an cấp huyện đưa 54 đối tượng vào cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma tuý, phối hợp bắt, vận động 10 đối tượng truy nã.

Lực lượng Công an chính quy và Công an viên phối hợp làm việc tại xã Châu Pha.

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã, thị trấn chính quy còn là nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc rà soát, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD gắn chíp cho nhân dân được bảo đảm tiến độ. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng Công an chính quy cũng thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

Phát huy những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, kết hợp với chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng Công an xã, thị trấn, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Tăng cường trang bị, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện đáp ứng nhu cầu công tác, chiến đấu, sinh hoạt của Công an xã, thị trấn chính quy.

Bài ảnh: TRÍ NHÂN – TRẦN TIẾN