Vũng Tàu nỗ lực giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Chiều 25/1, TP. Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021, phương hướng kế hoạch năm 2022 và giải thưởng “Thành phố du lịch sạch ASEAN năm 2022”.

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, năm 2021, thu ngân sách ước đạt hơn 6.060 tỷ đồng, đạt 165% so dự toán tỉnh giao, bằng 147% dự toán thành phố xây dựng; Chi ngân sách hơn 3.239 tỷ đồng, đạt 171% so với tỉnh giao, bằng 138% dự toán thành phố xây dựng. Thành phố đã hoàn thành 100% tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện. Thành phố cũng đã tập trung cho công tác an sinh xã hội, trong đó đã thực hiện chi trả cho các đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với số tiền hơn 270 tỷ đồng; chi hỗ trợ theo Nghị quyết 80 của HĐND tỉnh với số tiền 11,4 tỷ đồng. Đặc biệt, tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2022 diễn ra từ 16 đến 20/1 tại Campuchia, Vũng Tàu vinh dự được nhận giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN lần thứ 2.

Năm 2022, TP. Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền vận động người dân thành phố và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan của thành phố, tập trung các giải pháp giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN như: cấm hút thuốc lá tại các bãi tắm, địa điểm du lịch, công viên, nơi công cộng để có một trường du lịch không thuốc lá; kết nối liên thông đường Viba qua KDL Hồ Mây để cộng đồng và du khách dễ dàng tiếp cận không gian xanh tự nhiên của thành phố; triển khai dự án xe đạp đô thị TNGo để tăng tiện ích phục vụ du lịch trên địa bàn TP. Vũng Tàu; tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, văn hoá giải trí; lắp dựng biểu tượng Thành phố Du lịch sạch ASEAN tại cửa ngõ thành phố để người dân và du khách cùng gìn giữ và tôn vinh giá trị của đô thị du lịch sạch…

