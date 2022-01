Làm chủ vùng biển Tổ quốc

Xác định phong trào thi đua Quyết thắng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua khác phát triển và đi vào chiều sâu, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 đã có nhiều hoạt động, nhiều cách làm hiệu quả, biến phong trào trở thành nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3 thực hiện chế độ bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu.

Thi đua bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Những ngày giáp Tết, khắp các con đường, ngõ hẻm của TP. Vũng Tàu đều ngập tràn sắc Xuân, người người hối hả trở về sum họp cùng người thân, song các cán bộ, chiến sĩ Tàu 4031 của Vùng CSB 3 vẫn hăng say luyện tập các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) nhằm chuẩn bị tốt cho chuyến tuần tra trên biển.

Sau khẩu lệnh: “Mạn phải 30…, mục tiêu tàu chiến địch… loạt dài, bắn!”, các chiến sĩ theo chức trách, nhiệm vụ nhanh chóng thao tác, hướng nòng pháo vào mục tiêu sẵn sàng nhả đạn. Nhìn cách các cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện tập, ít ai biết được rằng họ vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày trên biển.

Năm 2022, Tàu 4031 nhận nhiệm vụ tuần tra trên biển trong suốt thời gian diễn ra Tết Nguyên đán. Do đó, ngoài việc huấn luyện SSCĐ, công tác chuẩn bị Tết của Tàu được thực hiện rất chu đáo, tỉ mỉ với đầy đủ lương thực, thực phẩm, vật phẩm của ngày Xuân như: bánh chưng, giò, chả, mâm ngũ quả... và không thể thiếu những nhành mai, cành đào để góp thêm không khí Xuân trên biển. Trước giờ ra khơi, cán bộ, chiến sĩ đã sửa soạn bàn thờ và ảnh Bác Hồ một cách trang trọng nhằm thể hiện tình yêu Tổ quốc, ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Lần đầu thực hiện nhiệm vụ, đón tết ở khơi xa, Trung úy Nguyễn Ngọc Thương, Tàu 4031 chia sẻ: “Mặc dù biết sẽ gặp khó khăn, nhưng anh em vẫn luôn động viên quan tâm thăm hỏi lẫn nhau để có thể vơi đi nỗi nhớ nhà, vừa vui Xuân vừa sát cánh cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cũng như Tàu 4031, xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của người lính CSB, những năm qua, toàn Vùng CSB 3 luôn duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ huấn luyện SSCĐ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế công tác của đơn vị”, trọng tâm là các nội dung huấn luyện chuyên ngành CSB; huấn luyện thuần thục các bảng bố trí chiến đấu trên tàu; huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật trên biển; luyện tập và bắn đạn thật súng cho cán bộ, chiến sĩ. Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, bảo đảm thời gian, quân số tham gia học tập, huấn luyện đạt trên 98,5%.

Cùng với đó, Vùng CSB 3 đã chủ động đổi mới và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho bộ đội; làm tốt công tác tuyên tuyền biển đảo, tuyên truyền phổ biến pháp luật, Luật CSB Việt Nam.

Năm 2021, Vùng CSB 3 đã điều động hơn 104 lượt tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ; đi được trên 47.000 hải lý an toàn; kiểm tra, lập biên bản 155 tàu, trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính 136 tàu có lỗi vi phạm; bắt giữ và xử lý 6 tàu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; xử phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hóa sung công quỹ trên 7 tỷ đồng.

Bảo quản tốt vũ khí trang bị kỹ thuật

Xác định thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và xây dựng mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực” là điều kiện tốt để nâng cao năng lực, trình độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, thời gian qua, 100% đơn vị Vùng CSB 3 đều duy trì tốt nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật, thực hiện nghiêm 2 khâu đột phá ngành kỹ thuật “Xây dựng nề nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”; thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của các cấp về dự trữ đạn, công cụ hỗ trợ; cơ động lực lượng, vận chuyển vũ khí trang bị, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tốt và đồng bộ cho tàu, xuồng, xe ô tô, xe mô tô, trạm nguồn cho các nhiệm vụ trực SSCĐ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3 đã chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian ôn luyện kiến thức, luyện tập thao tác thực hành các bảng bố trí chiến đấu; tích cực bảo quản, bảo dưỡng, sơn sửa, làm đẹp cho những con tàu với hơn 31.673 giờ công lao động để tổ chức gõ rỉ, vệ sinh, sơn sửa, bảo quản tổng số được hơn 10.400m2 thân vỏ, sửa chữa được hơn 80 hạng mục VKTBKT trên tàu, xuồng, xe máy; làm lợi cho ngân sách trên 300 triệu đồng.

Song song đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 cũng thường xuyên động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nêu cao tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực trong phong trào nghiên cứu khoa học, cải tiến thiết bị, mô hình học cụ, nâng cấp kéo dài hạn sử dụng của vũ khí, trang bị. Qua phong trào, đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3 được dụng một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như: “Hệ thống bia bắn súng, pháo đối hải áp dụng công nghệ thông tin điều khiển và báo bia từ xa bằng thiết bị phát sóng vô tuyến”; “Hệ thống hút khô tự động trên tàu CSB”; “Hệ thống giám sát bảo vệ động cơ DO YANMAR D36”; “Sơ đồ hệ thống nhiên liệu máy chính, máy phụ tàu TT400”; “Bộ giá bia bắn súng bộ binh tháo lắp nhanh”…

“Để phát huy những kết quả đạt được, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp cần đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tạo động lực to lớn thúc đẩy xây dựng lực lượng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”; nỗ lực nhiều hơn nữa trên tất cả các mặt công tác, trong mọi lĩnh vực hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, để luôn xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng CSB 3 cho biết.

Bài, ảnh: MINH NHÂN