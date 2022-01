Tổ chức Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và tình nghĩa cho nhân dân

Tiếp tục chương trình thăm, chúc Tết tại tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 25/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết, nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng. Đây là nơi quy tụ cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ trung, cao cấp của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NHẬT BẮC

Tiếp đó, tại khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, Thủ tướng và đoàn công tác đã tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19.

Phát biểu, chia sẻ với các thành viên tại Câu lạc bộ Hàm Rồng và đông đảo người dân, gia đình chính sách, công nhân, người lao động, Thủ tướng dành nhiều thời gian thông báo, phân tích về bối cảnh, tình hình đất nước và địa phương thời gian qua.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương trong năm 2021, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả cao hơn năm 2020, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước. Tăng trưởng GRDP 8,85%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố tăng trưởng cao nhất cả nước; thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 39.630 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện, niềm tin của nhân dân được tăng cường và củng cố.

Về tình hình đất nước, Thủ tướng cho biết, trong năm 2021, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn nhất kể từ khi đổi mới. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, chúng ta còn phải triển khai nhiệm vụ đột xuất, bất ngờ là phòng, chống dịch, đồng thời tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước; tổ chức 7 hội nghị lớn để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Hội nghị Đối ngoại toàn quốc…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành, ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã thực hiện “đa mục tiêu”, đất nước ta đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực. Triển khai chiến lược vắc xin, tổ chức chiến dịch tiêm chủng thần tốc lớn nhất lịch sử, Việt Nam từ một nước có tỷ lệ tiêm vắc xin rất thấp trở thành 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin cao nhất trên thế giới. Trên cơ sở đó, chúng ta yên tâm, tự tin mở cửa trở lại, cả nước đã chuyển hướng sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

GDP quý IV/2021 ước tăng 5,22% so cùng kỳ, kéo GDP cả năm tăng 2,58%. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,6%, đạt 668,5 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh khó khăn, nhiều chính sách “chưa từng có tiền lệ” hỗ trợ người dân được xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả, trên quy mô chưa từng có, trong thời hạn rất gấp rút nhưng lại kéo dài, trong điều kiện giãn cách xã hội để chống dịch và nguồn lực có hạn. Cả nước đã dành gần 71.500 tỷ đồng hỗ trợ 742.000 lượt người sử dụng lao động, 42,8 triệu người lao động; xuất cấp trên 158.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, an ninh trật tự được bảo đảm, hội nhập quốc tế sâu rộng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Trong bối cảnh dịch bệnh, chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ phân tích: Tình hình năm 2022 còn nhiều khó khăn, phức tạp, có những thuận lợi, cơ hội, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dịch COVID-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của các biến chủng mới.

Các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin, triển khai hiệu quả chương trình tổng thể phòng, chống dịch, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân…

Phân tích rõ hơn các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân trong năm 2022, Thủ tướng nêu một số trọng tâm như phải làm tốt hơn nữa 3 trụ cột an sinh xã hội là phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro; thần tốc hơn nữa trong việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin và bảo đảm thuốc điều trị; quan tâm hơn nữa công tác xây dựng nhà ở cho công nhân với việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực… “Quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, trong đó có công nhân, người lao động”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị trước mắt, các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chăm lo tốt nhất cho nhân dân và người lao động đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tình nghĩa.

HÀ VĂN