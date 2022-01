Thăm, chúc Tết Mẹ VNAH, các cơ quan, đơn vị

Sáng 25/1, Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thăm, chúc Tết Mẹ VNAH, các cá nhân, đơn vị nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Tết Mẹ VNAH Võ Thị Huê (xã Long Phước, TP. Bà Rịa).

Đoàn đã thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ VNAH Võ Thị Huê (xã Long Phước, TP. Bà Rịa) và các đơn vị: Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Bà Rịa Vũng Tàu. Mỗi phần quà tặng Mẹ VNAH trị giá 11,5 triệu đồng (gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà 1,5 triệu đồng); mỗi phần quà tặng các đơn vị trị giá 6,5 triệu đồng (gồm 5 triệu đồng tiền mặt và quà 1,5 triệu đồng).

Tại nhà Mẹ VNAH Võ Thị Huê, ông Mai Ngọc Thuận đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, và chúc Mẹ VNAH sống vui, sống khỏe, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, hạnh phúc.

Tại các cơ quan, đơn vị: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh và CDC tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các phóng viên và nhân viên y tế luôn đi đầu, xung kích trong “cuộc chiến” với đại dịch COVID-19.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Mai Ngọc Thuận gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, nhân viên, phóng viên và y, bác sĩ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thăm, tặng quà các DN: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, Công ty CP Phát triển nhà BR-VT, Công ty CP đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh và Công ty TNHH MTV Lan Anh. Đây là những DN đã có nhiều thành tích về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đóng góp an sinh xã hội của tỉnh.

Tại mỗi nơi đến, ông Nguyễn Kế Toại đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới DN trong thời gian qua đã đồng hành, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn của DN và người lao động trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vừa qua; động viên người lao động luôn cố gắng, nỗ lực tham gia lao động sản xuất để cùng DN phát triển. Ông Nguyễn Kế Toại cũng gửi lời thăm hỏi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, bình an, may mắn tới DN, công nhân, lao động.

 Đoàn do ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thăm và chúc Tết các DN: Công ty TNHH Hy Vọng (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa), Công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam (TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức), Công ty TNHH May mặc Kingstyle (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc). Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng 7 phần quà (mỗi phần quà gồm túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt) cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các DN.

 Ngày 25/1, Đoàn do bà Nguyễn Vân Anh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, trao quà cho các gia đình có người thân tử vong vì COVID-19 trên địa bàn TP. Vũng Tàu gồm: bà Lữ Thị Mãnh, ông Phạm Văn Mun, bà Phan Thị Thủy (phường 12) . Đoàn đã trao đến mỗi hộ gia đình 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh.

 Ngày 25/1, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2022.

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã trao 140 suất quà Tết (trị giá 700 ngàn đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Tỉnh, Phước Hưng, TT. Long Hải và các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TT. Long Hải, huyện Long Điền). Ngoài ra, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh còn trao 1 tấn gạo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thông qua chính quyền xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và TT. Long Hải.

 Ngày 25/1, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các Đoàn từ thiện, xã hội đến thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, HS nghèo hiếu học là những nhân vật trong bài viết trên chuyên mục “Kết nối yêu thương” của Báo.

Đoàn do bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Trưởng Phòng Biên tập Nội chính - Bạn đọc làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, HS nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức.

Tại huyện Xuyên Mộc gồm: Em Phạm Trần Hoài Thu, bà Trương Thị Bé Tý (cùng ngụ xã Bình Châu); gia đình 5 cháu bé mồ côi (ấp Trang Định, xã Bông Trang); bà Đặng Thị Sinh (mẹ của bà Nguyễn Thị Lượng, ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm); bà Nguyễn Thị Mỹ, em Nguyễn Lý Kỳ Nguyên (cùng ngụ xã Xuyên Mộc); ông Trần Văn Thanh (xã Bưng Riềng); bà Văn Thị Miên (xã Hòa Bình); chị Hoàng Thị Minh (xã Hòa Hiệp).

Tại huyện Châu Đức có các trường hợp: bà Nguyễn Thị Nhân (xã Đá Bạc); ông Tòng Văn Hải (xã Kim Long); ông Bùi Văn Hoàng (xã Suối Nghệ). Đoàn đã trao tặng phần quà gồm 1,3 triệu đồng tiền mặt và các loại nhu yếu phẩm như bánh, kẹo, mứt, khẩu trang y tế tới từng gia đình.

Chương trình “Xuân gắn kết-Tết yêu thương” do Trường THPT Trần Nguyên Hãn tổ chức để chăm lo Tết cho những HS có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

 Chiều 25/1, Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu) tổ chức chương trình “Xuân gắn kết-Tết yêu thương” để chăm lo Tết cho những HS có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường, Ban đại diện Hội Cha mẹ HS đã trao tặng học bổng và quà Tết của Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh, quà “Xuân yêu thường” của Hội Cha mẹ HS và quà “Mang xuân đến với HS nghèo” của Công đoàn Trường THPT Trần Nguyên Hãn cho 54 em HS có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 28 HS có hoàn cảnh khó khăn được tặng 1 triệu đồng tiền mặt và 5kg gạo; 21 HS có hoàn cảnh rất khó khăn được tặng 1,5 triệu đồng tiền mặt và 5kg gạo; 5 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng 3 triệu đồng tiền mặt và 5kg gạo với tổng chi phí hơn 80 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường, Ban đại diện Hội Cha mẹ HS Trường THPT Trần Nguyên Hãn còn tới thăm hỏi, chúc Tết gia đình các em HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để khích lệ, động viên gia đình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và đón Tết Nguyên đán đầm ấm, yên vui.

