Thành ủy Bà Rịa họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Sáng 25/1, Thành ủy Bà Rịa tổ chức họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lâp Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022); trao Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 tuổi Đảng cho 9 đảng viên và khen thưởng cấp nhà nước cho 1 tập thể, 1 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa trao Bằng khen cho bà Mã Thị Thu Thảo, Trưởng Phòng Nội vụ TP. Bà Rịa.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và TP. Bà Rịa trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa trao Cờ thi đua cho tập thể Trường THCS Kim Đồng (TP. Bà Rịa).

Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, quân và dân TP. Bà Rịa luôn nỗ lực, phấn đấu xây dựng, phát triển thành phố. Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với sự quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, điều hành tập trung, quyết liệt và đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, thực hiện tốt 3 mục tiêu: kiểm soát phòng, chống dịch; phục hồi, phát triển kinh tế; an dân.

Tại hội nghị, Thành ủy Bà Rịa đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Mã Thị Thu Thảo, Trưởng Phòng Nội vụ TP. Bà Rịa; Cờ thi đua của Chủ tịch nước cho Trường THCS Kim Đồng (TP. Bà Rịa).

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa và bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa trao Bằng khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 11 đảng viên thuộc Đảng bộ TP. Bà Rịa đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017-2021).

Thành ủy Bà Rịa cũng trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN