Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đơn vị

Ngày 21/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và các đơn vị nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022) và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại nhà các Mẹ VNAH, các Trưởng Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà trị giá 11,5 triệu đồng trong đó có 10 triệu đồng tiền mặt và chúc Mẹ VNAH sống vui, sống khỏe, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an khang, hạnh phúc.

Thăm, chúc Tết các đơn vị, Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng mỗi đơn vị phần quà trị giá 6,5 triệu đồng trong đó có 5 triệu đồng tiền mặt.

*Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ VNAH Lại Thị Bạn và Mẹ VNAH La Thị Biên (xã Nghĩa Thành), Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đồng (xã Suối Nghệ), Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nghiệp (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức).

Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm Mẹ VNAH La Thị Biên (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức). Ảnh: HUYỀN TRANG.

*Đoàn do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ VNAH Phan Thị Khương (xã An Ngãi), Mẹ VNAH Lương Thị Chính (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) và các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện Long Điền gồm: Trại tạm giam công an tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở 2- nơi nuôi dưỡng người già neo đơn), Trung đoàn Minh Đạm và Đồn Biên phòng 500.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn thăm, tặng quà và chúc tết Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở 2- nơi nuôi dưỡng người già neo đơn) tại xã An Ngãi, huyện Long Điền. Ảnh: TUYẾT MAI

*Đoàn do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ VNAH Nguyễn Thị Chính (xã Láng Dài); Võ Thị Vĩ (TT.Đất Đỏ), Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hường (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) và các đơn vị: Nhà xã hội Long Hải; Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Đồn Biên phòng 496 Phước Hải.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc Tết Mẹ VNAH Nguyễn Thị Chính (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ). Ảnh: TRÚC GIANG

*Đoàn do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Kiều, đã mất (xã Phước Thuận), Mẹ VNAH Lâm Thị Bàng (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) và các đơn vị: Đồn Biên phòng 484 Bình Châu; Đồn Biên phòng 492 Phước Thuận.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm v à chúc Tết Đồn Biên phòng Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: VĂN ANH

*Đoàn do bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ VNAH Trần Thị Trinh và Mẹ VNAH Trần Thị Đường (xã Hoà Long); Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tư (phường Phước Trung), Mẹ VNAH Bùi Thị Đay (phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) và các đơn vị: Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực I, Đoàn ca múa nhạc tỉnh, Trung tâm Văn hoá tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Đoàn do bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn thăm chúc Tết Mẹ VNAH Trần Thị Trinh tại xã Hoà Long, TP. Bà Rịa. ẢNH: KIM HỒNG

* Đoàn do ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Phó Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Tàu Cảnh sát biển 8001, Tàu Cảnh sát biển 9001, Tàu Cảnh sát biển 8020.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn thăm, tặng quà Tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: THI PHONG

*Đoàn do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị: Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Cao đẳng An ninh (tỉnh Đồng Nai).

Đoàn do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn thăm, tặng quà Tết Trường Cao đẳng An Ninh (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: NHUNG HOA

*Đoàn do Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị: Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng; Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2; Trung đoàn Tên lửa 261; Đồn Biên phòng 518; Chi đội Kiểm ngư số 2 và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh (cơ sở 1).

Đoàn do Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng Đoàn tặng quà Tết Chi đội Kiểm ngư số 2. Ảnh: VÂN ANH

*Đoàn do Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ VNAH Dương Thị Đành và gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hồng, đã mất (TX. Phú Mỹ) và các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam.

Đoàn do Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Đoàn thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

NHÓM PV TS-CT