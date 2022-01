Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và các y, bác sĩ

Sáng 20/1, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bệnh viện Bà Rịa.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động và thực hiện công tác năm 2021, bà Nguyễn Thị Yến nhận định, thời gian qua, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bệnh viện Bà Rịa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; các cán bộ, chiến sĩ và y, bác sĩ luôn đi đầu, xung kích trong trong “cuộc chiến” với đại dịch COVID-19, vừa bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khan, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐQBH tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến gửi lời chúc mừng năm mới tới các cán bộ, chiến sĩ và y, bác sĩ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời đề nghị, năm 2022, trong bối cảnh tỉnh thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Bà Rịa.

Dịp này, Đoàn đã tặng mỗi cơ quan, đơn vị phần quà trị giá 6,5 triệu đồng. Riêng tại Bệnh viện Bà Rịa, bà Nguyễn Thị Yến đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh là 50 triệu đồng tiền mặt cho cơ sở trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19.

PHÚ XUÂN