Trao giải ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều 29/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2020, đầu năm 2021 và Giải cuộc thi ảnh “Việt Nam 2020”; khai mạc Triển lãm ảnh báo chí “Việt Nam 2020 - Ấn tượng 2021”.

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao giải A Giải thưởng Bìa báo Tết ấn tượng năm 2021 cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: TTXVN

Về giải thưởng các ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021, đây là các giải thưởng quan trọng nằm trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc hằng năm do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với bộ, ban, ngành tổ chức theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, để thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng nên Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định hoãn tổ chức Hội Báo toàn quốc.

Ban tổ chức trao giải B Giải thưởng Bìa báo Tết ấn tượng năm 2021 cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: TTXVN

Để động viên các cấp Hội, các cơ quan báo chí trong hoạt động nghiệp vụ, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam quyết định tổ chức bình chọn và trao giải các ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 trong đó bao gồm: Bìa báo Tết ấn tượng, giao diện điện tử Tết ấn tượng, các tác phẩm phát thanh - truyền hình Tết ấn tượng.

Tiểu ban Thư ký Hội đồng bình chọn đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của 59 Hội Nhà báo tỉnh, 16 Liên Chi hội, 99 Chi hội Báo, tạp chí. Cụ thể, 186 tác phẩm phát thanh, truyền hình (trong đó truyền hình là 128 tác phẩm, phát thanh 58 tác phẩm); 14 giao diện báo điện tử Tết ấn tượng; 295 bìa báo, tạp chí Tết ấn tượng.

Hội đồng bình chọn đã làm việc nghiêm túc, khẩn trương qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, quyết định chọn, trao giải đồng hạng cho 28 tác phẩm truyền hình Tết ấn tượng; 18 tác phẩm phát thanh Tết ấn tượng; 12 giao diện báo điện tử Tết ấn tượng. Với bìa báo Tết ấn tượng, Hội đồng bình chọn quyết định trao 17 Giải A; 29 giải B; 32 giải C; 30 giải Khuyến khích.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu. Ảnh: TTXVN

Về Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Việt Nam 2020”, các tác phẩm tham dự được sáng tác trong thời gian từ ngày 1/1 đến hết 30/11/2020, tập trung phản ánh những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, những nét đẹp trong lao động, sản xuất, trong đời sống văn hóa tinh thần của con người Việt Nam; là hình ảnh về cuộc chiến chống dịch COVID-19 cùng những thành công của Đảng, Nhà nước, chính quyền, người dân trong cuộc chiến này; là hình ảnh về phòng, chống thiên tai, bão lũ tại miền Trung và chỉ đạo của Chính phủ, cùng sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, người dân trong công cuộc khắc phục hậu quả bão lũ; những hoạt động quan trọng của Việt Nam trong năm 2020... Đối tượng tham dự là tất cả các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các Đài Phát thanh - Truyền hình và hội viên Câu lạc bộ Ảnh báo chí Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN

Ban Tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Việt Nam 2020” đã nhận được 838 tác phẩm. Các tác phẩm tham dự được Ban Tổ chức thẩm định qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Sau khi tiến hành đánh giá nghiêm túc, khẩn trương, Ban Sơ khảo đã lựa chọn được 84/838 tác phẩm (48 ảnh đơn và 36 ảnh bộ) lọt vào chung khảo. Ban Chung khảo Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá nghiêm túc, công tâm, lựa chọn được 11 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải Cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam 2020”; 73 tác phẩm ảnh được chọn triển lãm trong khuôn khổ Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

TTXVN