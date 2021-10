Phòng, chống dịch - Phát triển kinh tế - An dân

Thông qua mức hỗ trợ học phí cho HS các cấp Năm học 2021-2022, mức thu học phí hàng tháng với hình thức học trực tiếp không tăng so với năm học 2020-2021. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 cho trẻ MN, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, mức thu học phí hàng tháng theo hình thức học trực tiếp với cấp học Nhà trẻ ở khu vực nông thôn là 75 ngàn đồng, thành thị là 120 ngàn đồng; Mẫu giáo 1 buổi khu vực nông thôn là 30 ngàn đồng, thành thị là 60 ngàn đồng; Mẫu giáo 2 buổi, bán trú ở nông thôn là 45 ngàn đồng, thành thị là 105 ngàn đồng; THCS khu vực nông thôn là 45 ngàn đồng, thành thị là 60 ngàn đồng; THPT khu vực nông thôn là 60 ngàn đồng, thành thị 90 ngàn đồng; THCS hệ GDTX khu vực nông thôn 45 ngàn đồng, thành thị 75 ngàn đồng; THPT hệ GDTX khu vực nông thôn 70 ngàn đồng, thành thị 100 ngàn đồng. Nghị quyết còn bổ sung thêm quy định về mức thu học phí hàng tháng theo hình thức học trực tuyến (học online). Cụ thể: THCS khu vực nông thôn 34 ngàn đồng, thành thị 45 ngàn đồng; THPT khu vực nông thôn 45 ngàn đồng, thành thị 67,5 ngàn đồng; THCS hệ GDTX khu vực nông thôn 34 ngàn đồng, thành thị 56 ngàn đồng; THPT hệ GDTX khu vực nông thôn 52,5 ngàn đồng, thành thị 75 ngàn đồng. Nghị quyết cũng quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em mẫu giáo công lập, HS phổ thông công lập, học viên các trung tâm GDTX. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. • HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho trẻ em MN, HS phổ thông ngoài công lập và trẻ nhà trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh. Đối tượng thụ hưởng là trẻ em MN đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục MN, các cơ sở giáo dục đặc biệt ngoài công lập; HS phổ thông tại cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập; trẻ em nhà trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non công lập. Mức hỗ trợ bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 tương ứng với hình thức học (trực tiếp hoặc trực tuyến) do HĐND tỉnh ban hành cho từng cấp học. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế trong học kỳ I của năm học 2021-2022 nhưng không quá 4 tháng (bao gồm cả thời gian tổ chức dạy học trực tuyến hoặc bố trí thời gian học bù tại trường) tại các cơ sở giáo dục MN, cơ sở giáo dục đặc biệt, cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập; cơ sở giáo dục MN công lập đối với trẻ em nhà trẻ. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành. Hình thức hỗ trợ là hỗ trợ một lần trực tiếp cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em/HS bằng hình thức chuyển tiền qua dịch vụ bưu chính, chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10.