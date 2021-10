Thông qua 15 Nghị quyết quan trọng

* Tổng vốn đầu tư công và thu hút vốn xã hội giai đoạn 2021-2026 khoảng 100.000 tỷ đồng

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trưa 1/10, Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra vào trưa 1/10. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tỉnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh BR-VT đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhưng hậu quả đợt dịch lần này đã để lại di chứng lớn, làm GDP của Việt Nam trong quý 3/2021 giảm 6,17% và BR-VT cũng bị ảnh hưởng nhất định, đời sống nhân dân khó khăn, sản xuất - kinh doanh của các thành phần kinh tế, DN ngừng trệ.

Dịch bệnh cũng gây ra những đau thương mất mát về người và của cải. Mở đầu diễn văn bế mạc, trong niềm xúc động vô hạn, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân thân, gia đình của bệnh nhân COVID-19 tử vong và đề nghị toàn thể đại biểu dành 1 phút tưởng niệm những người đã ra đi mãi mãi do COVID-19.

Sau phút tưởng niệm, thay mặt Tỉnh ủy, HDND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, ông Phạm Viết Thanh trân trọng cảm ơn Chính phủ, các Bộ, ngành, các tỉnh bạn, biểu dương nhân dân, DN BR-VT, các nhà hảo tâm đã đồng thuận, cùng chung tay phòng, chống dịch, góp phần cùng tỉnh BR-VT dần chuyển trạng thái bình thường mới, phục hồi kinh tế và đời sống nhân dân.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Ông Phạm Viết Thanh thông tin thêm, hôm nay, HĐND tỉnh thống nhất thông qua bổ sung danh mục dự án đầu tư công cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với 4 dự án thuộc đường ven biển Vũng Tàu- Bình Châu (ĐT994) để triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm 2021. Cùng với 42 dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn với tổng vốn đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng và các dự án đầu tư công trung hạn từ vốn ngân sách Trung ương và nguồn xã hội hóa vừa được Chính phủ phê duyệt gần 50.000 tỷ đồng (gồm cầu Phước An, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 4, đường 991B, Sân bay Côn Đảo, dự án cấp điện lưới quốc gia từ đất liền ra Côn Đảo) nâng tổng vốn đầu tư công và thu hút vốn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026 xấp xỉ 100.000 tỷ đồng.

“Đây là giai đoạn tổng vốn đầu tư hạ tầng của BR-VT lớn nhất từ trước đến nay, tăng gấp hơn 3 lần nhiệm kỳ trước. Các công trình trọng điểm được đầu tư sẽ tạo nền tảng thúc đẩy kết nối đa phương thức, liên kết vùng, khu vực và thế giới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra cú hích để thu hút đầu tư cho tỉnh BR-VT nói riêng và cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Các đại biểu trao đổi bên lề Kỳ họp.

Hiện nay, BR-VT thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính “Phòng, chống dịch - Phát triển kinh tế - An dân” phù hợp với chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ đề ra để phục hồi, mở cửa kinh tế. Do vậy, ông Phạm Viết Thanh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền, chuyển tải đầy đủ, kịp thời thông tin các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh để người dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận chấp hành; chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, bức xúc của người dân để phản ánh đến cơ quan chức năng giải quyết kịp thời; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin độc hại, sai sự thật trên không gian mạng, nhất là về công tác phòng, chống dịch và mở cửa kinh tế của tỉnh. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực giải quyết an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người dân, đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; đồng thời tiếp tục giám sát việc phân bổ các nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68.

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026 THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ BA

1. Nghị quyết về quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

3. Nghị quyết hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập và trẻ nhà trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự TP.Bà Rịa.

5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nhà ở doanh trại Công an huyện Xuyên Mộc.

6. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nhà ở doanh trại Công an huyện Châu Đức.

7. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm chỉ huy thống nhất tỉnh.

8. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Hải đội dân quân thường trực tỉnh.

9. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo.

10. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Vân đến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

11. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cứng hóa mái đập công trình Hồ chứa nước Tầm Bó, huyện Châu Đức.

12. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh từ đầu cống Mương Bồng (cầu Đất Đỏ) đến đập Ngã Hai, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

13. Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án đầu tư công cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

14. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Phân cấp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh”.

15. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh.

