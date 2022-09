Có được thay đổi kết cấu xe ô tô không?

Hỏi: Hiện nay, có nhiều người sử dụng các loại xe ô tô hầu như đều bị thay đổi kết cấu so với ban đầu. Hành vi này bị xử phạt như thế nào?

(Ông Lê Thanh, TP. Bà Rịa)

Trả lời: Tại Điều 55 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về bảo đảm quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ như sau:

Việc sản xuất, lắp ráp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng và nhập khẩu xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ phải tuân theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Không được cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách.

Chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là kiểm định).

Người đứng đầu cơ sở đăng kiểm và người trực tiếp thực hiện việc kiểm định phải chịu trách nhiệm về việc xác nhận kết quả kiểm định.

Chủ phương tiện, người lái xe ô tô chịu trách nhiệm duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện theo tiêu chuẩn quy định khi tham gia giao thông đường bộ giữa hai kỳ kiểm định.

Bộ trưởng Bộ GT-VT quy định điều kiện, tiêu chuẩn và cấp giấy phép cho cơ sở đăng kiểm xe cơ giới; quy định và tổ chức thực hiện kiểm định xe cơ giới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chức kiểm định xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm n Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Điều khiển xe đăng ký tạm hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép; Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, thay đổi kết cấu cho xe máy là hành vi không được cho phép, ngoài ra cá nhân vi phạm còn bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trên.

BẢO TRÂN