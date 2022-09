Chính quyền mong tiểu thương đồng thuận

Chợ tạm Phước Trung (khu phố 4, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) được lãnh đạo TP. Bà Rịa có chủ trương dẹp bỏ nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Do vậy, chính quyền địa phương mong muốn tiểu thương kinh doanh buôn bán ở chợ tạm này đồng thuận di dời sang chợ mới, góp phần chung tay xây dựng TP. Bà Rịa văn minh, sạch đẹp.

Chợ tạm Phước Trung (khu phố 4, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) sau thời gian đóng cửa phát sinh rác thải và ô nhiễm môi trường, gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Tiểu thương muốn ổn định ở chợ mới

Phản ánh tới đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, tiểu thương chợ tạm Phước Trung cho biết, nhiều năm qua họ kinh doanh ổn định ở chợ này, nhưng từ ngày 19/7/2021 họ phải nghỉ buôn bán để phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi dịch được kiểm soát, chủ trương của UBND TP.Bà Rịa là đóng cửa chợ tạm này, nên từ đó đến nay tiểu thương tiếp tục nghỉ buôn bán, ảnh hưởng thu nhập và kinh tế gia đình. Tiểu thương mong muốn được sớm ổn định kinh doanh ở khu chợ mới trên địa bàn TP. Bà Rịa, tuy nhiên đến nay chưa được sắp xếp.

Bà Phan Thị Lan (phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa), tiểu thương ở chợ tạm cho biết, ngày 20/7 vừa qua, UBND phường Phước Trung có mời các tiểu thương lên làm việc để sắp xếp ô sạp kinh doanh tại các chợ. Nhưng khi tới làm việc, mọi người mới biết được sắp xếp vào kinh doanh tại các chợ nằm xa trung tâm thành phố như: Hòa Long, Tân Hưng, Long Hương, Kim Dinh, khác với đề xuất trước đây của tiểu thương với chính quyền địa phương.

Ngoài ra, theo bà Lan, tiểu thương không đồng ý với đề xuất trên của UBND phường Phước Trung là vì chính quyền trực tiếp thu hồi phần diện tích đất tại chợ tạm mà các tiểu thương sử dụng từ trước tới giờ nhưng không bồi thường. Đồng thời, không sắp xếp lại chỗ kinh doanh ổn định cho các tiểu thương, bắt họ tự đi thuê lại sạp của người khác, giá cả phải tự thỏa thuận với chủ sạp cũ. “Chúng tôi bắt buộc phải di dời thì mong chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi ổn định kinh doanh ở chợ mới”, tiểu thương Trần Thị Hằng kiến nghị.

Đã sắp xếp ô sạp mới cho tiểu thương

Liên quan đến chủ trương dẹp bỏ chợ tạm Phước Trung và ý kiến của tiểu thương, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) cho biết, qua rà soát danh sách, có 44 hộ cần bố trí địa điểm kinh doanh mới. Chính quyền phường đã phối hợp với Phòng Kinh tế TP. Bà Rịa tổ chức họp các tiểu thương và thống nhất phương án di dời. Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Bà Rịa hướng dẫn cho các tiểu thương biết quy định về các mức phí hiện hành khi kinh doanh tại chợ. Các hộ cũng đã đăng ký kinh doanh tại các chợ trên địa bàn TP.Bà Rịa. Trong đó, có 1 hộ không đăng ký, lý do lớn tuổi, nghỉ kinh doanh, còn 2 hộ không tham dự cuộc họp và không đăng ký, đến nay địa phương chưa liên hệ được.

Giải thích về việc phường cho lực lượng tháo dỡ chợ tạm Phước Trung, ông Nguyễn Thanh Phong thông tin thêm, sau khi đã bố trí cho tiểu thương về các chợ trên địa bàn thành phố, UBND phường đã gửi văn bản thông báo của Phòng Kinh tế về việc đề nghị tháo dỡ các ô sạp cho bà Trần Thị Hằng, người đại diện cho các tiểu thương. Đồng thời, UBND phường cũng đã gọi điện cho các tiểu thương thông báo việc tự tháo dỡ ô sạp, mái che tại chợ tạm trước ngày 21/8/2022 theo nội dung văn bản trên.

Tuy nhiên đến ngày 21/8, nhiều hộ vẫn chưa thực hiện do không thuê được người để tháo dỡ. UBND phường tiếp tục thông báo cho bà Hằng và các hộ kinh doanh phải tháo dỡ ô sạp trước ngày 25/8/2022, nếu không thực hiện phường sẽ tổ chức thuê nhân công hỗ trợ. Trường hợp hộ nào nhận lại các ô sạp, mái che đã tháo dỡ, UBND phường sẽ tổ chức bàn giao, nếu hộ nào chưa nhận các ô sạp, mái che đã tháo dỡ UBND phường sẽ bảo quản cho đến khi hộ kinh doanh liên hệ để nhận lại. Nhưng đến 25/8/2022 các hộ kinh doanh vẫn không tháo dỡ.

Trong khi đó, hiện nay vị trí chợ tạm không hoạt động nên phát sinh rác thải, ô nhiễm môi trường; các đối tượng ma túy, đối tượng lang thang lợi dụng đến ở, sử dụng ma túy gây mất anh ninh trật tự. Hiện trạng các ô sạp, mái che bằng bạt, tôn đã xuống cấp, làm mất mỹ quan đô thị và gây nguy hiểm cho người đi đường và các cháu nhỏ trường mầm non đối diện. "Do đó, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân, UBND phường đã tổ chức thuê nhân công hỗ trợ hộ kinh doanh tháo dỡ sớm nhất có thể. Trong quá trình thực hiện chỉ có một số hộ không đồng ý và gây rối mất an ninh khu vực này. Sau đó UBND phường đã ngưng việc tháo dỡ và tổ chức rào chắn để tránh xảy ra việc bỏ rác thải và mất an ninh trật tự khu vực này”, ông Nguyễn Thanh Phong nói.

Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Kinh tế TP.Bà Rịa cho biết, khi thực hiện chủ trương dẹp chợ tạm Phước Trung, Phòng Kinh tế cũng đã phối hợp với các địa phương có chợ trên địa bàn rà soát những ô sạp còn trống để bố trí cho tiểu thương ở chợ tạm vào kinh doanh. Đồng thời có văn bản gửi các địa phương đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ cho tiểu thương về ổn định kinh doanh tại chợ thuộc địa bàn quản lý. “Nếu trong quá trình thực hiện việc di dời có khó khăn, vướng mắc thì các tiểu thương thông báo ngay cho UBND phường Phước Trung hoặc Phòng Kinh tế biết để hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Chính quyền địa phương mong muốn các tiểu thương đồng thuận di dời để xây dựng TP.Bà Rịa văn minh, sạch đẹp”, ông Nguyễn Văn Quang bày tỏ.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG