Sẽ kiểm tra thu chi tài chính của trường

Sau khi nhận đơn phản ánh của Tổ trưởng Tổ Vật lý - Hóa học (Trường THPT Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ), nhà trường đã giao Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân làm việc với kế toán để có giải đáp cho giáo viên.

Các văn bản thông báo, trong đó có nội dung tài chính niêm yết tại Phòng Hội đồng Trường THPT Phú Mỹ.

Gửi đơn tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Hữu Thạch, Tổ trưởng Tổ Vật lý - Hóa học, Trường THPT Phú Mỹ (gọi tắt là Trường Phú Mỹ) phản ánh việc công khai tài chính của ông Đinh Ngọc Đức, Hiệu trưởng Trường Phú Mỹ thiếu minh bạch, chưa rõ ràng và vi phạm quy chế dân chủ trường học.

Theo ông Thạch, trong 2 năm học 2019-2020 và 2020-2021, mỗi năm trường giữ lại 100 triệu đồng để GV, nhân viên và người lao động đi tham quan học tập. Nhưng vì dịch COVID-19 nên nhà trường không tổ chức đi được. Số tiền 200 triệu đồng này ở đâu, chi vào việc gì thì giáo viên, nhân viên nhà trường không hay biết.

Cũng theo ông Thạch, cuối năm 2021, tiền tăng thu nhập trung bình mỗi người của nhà trường là 18 triệu đồng, thấp nhất so với các trường THPT, THCS trên địa bàn thị xã. Chẳng hạn, so với Trường THPT Hắc Dịch thì thấp hơn 10 triệu đồng/người, so với Trường THPT Trần Hưng Đạo và THCS Phan Chu Trinh thấp hơn 12 triệu đồng/người,…

Tổ chuyên môn Vật lý - Hóa học của ông đã 2 lần họp trong tháng 2 và 3/2022 đều ghi vào biên bản kiến nghị hiệu trưởng giải trình, công khai tài chính nhưng bị phớt lờ. “Khi thầy cô hỏi đến các vấn đề công khai tài chính thì hiệu trưởng trả lời loanh quanh, qua loa không rõ ràng, thậm chí còn quát nạt”, ông Thạch nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Ngọc Đức, Hiệu trưởng Trường Phú Mỹ khẳng định, không có chuyện không công khai tài chính. Trong các cuộc họp giao ban của nhà trường, Tổ trưởng Tổ Vật lý - Hóa học không có phản ánh, thắc mắc gì về việc thu chi tài chính của nhà trường. Việc yêu cầu công khai tài chính hay kiến nghị công khai thu chi trong các các cuộc họp tổ chuyên môn đều là của cá nhân thầy Thạch, các thầy cô khác không có ý kiến.

Theo ông Đức, trong 2 năm nhà trường không tổ chức đi tham quan, du lịch do dịch COVID-19, nhà trường đã dùng tiền đó để chi thêm cho các thầy cô vào các dịp lễ 30/4, 2/9 và mua trang phục đầu năm.

Kinh phí giai đoạn 2019-2020 được cấp theo số lớp. Từ năm 2021, kinh phí cấp theo đầu học sinh vì vậy việc chi cho hoạt động của mỗi nhà trường có sự khác biệt dẫn đến nguồn tăng thu nhập cuối năm cũng có sự khác nhau ở mỗi trường. Ngoài ra, trường còn phải chi tiền nghỉ thôi việc cho giáo viên, kinh phí hợp đồng bảo vệ, chi hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi,..

Ông Đức cho hay, việc công khai tài chính đơn vị thực hiện theo Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính. Các quyết định công khai thu chi tài chính đều được dán niêm yết công khai trên bản tin của Phòng Hội đồng theo từng quý, từng năm, đồng thời có báo cáo về Sở GD-ĐT.

“Theo thông tư này, chỉ công khai tài chính chứ không phải công khai chi tiết tài chính như thầy Thạch yêu cầu. Ngoài ra, thầy Thạch cũng yêu cầu sao kê tài chính là không thể được, việc sao kê tài chính chỉ khi nào có yêu cầu của cơ quan điều tra. Nếu giáo viên, tổ chuyên môn thắc mắc về việc công khai tài chính hạng mục nào thì phản ánh với công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường. Ban Thanh tra Nhân dân sau đó sẽ làm việc với kế toán để trả lời cho cá nhân hoặc tổ chuyên môn”, ông Đức nói.

Chúng tôi tiếp tục gặp bà Lê Thị Chung, Chủ tịch Công đoàn Trường Phú Mỹ thì bà cho biết, đối với nội dung tố cáo ông Đức “độc đoán, chuyên quyền”, Công đoàn chưa có cơ sở căn cứ xác minh. Về việc công khai thu chi tài chính thì cuối năm nhà trường có niêm yết công khai thu chi trên bảng thông tin Phòng Hội đồng, có nhiều giáo viên không để ý thì nghĩ không công khai.

“Thực ra việc kiểm tra thu chi tài chính thì Ban Thanh tra nhân dân của trường đã lên kế hoạch kiểm tra nhưng vì dịch COVID-19, lịch làm việc của thầy cô và kế toán cũng bận chưa sắp xếp được nên chưa giải đáp kịp thời cho giáo viên”, bà Chung nói và cho biết thêm: “Hiện Công đoàn đề nghị nhà trường để Ban Thanh tra nhân dân đại diện tiến hành kiểm tra việc chi thường xuyên theo thắc mắc của Tổ Vật lý - Hóa học và đơn của thầy Thạch. Sau khi kiểm tra chi tiết các mục hóa đơn, chứng từ sẽ tổng hợp báo cáo cho trường, giải đáp thắc mắc của ông Thạch”.

Trong diễn biến liên quan, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của ông Thạch, Sở GD-ĐT tỉnh đã có văn bản chuyển đơn của ông tới lãnh đạo Trường Phú Mỹ để xem xét và giải quyết. “Khi nhận đơn, chúng tôi đã giao Phó Giám đốc Sở phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân của Trường Phú Mỹ xác minh làm rõ vụ việc. Nếu như có những việc chưa đúng ở nhà trường thì Sở GD-ĐT tỉnh sẽ có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời”, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT nói.

Bài, ảnh: BẠCH LONG