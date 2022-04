Làm gì khi diện tích ghi trong giấy CNQSDĐ khác với thực tế?

Theo Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Cảnh (TP.Vũng Tàu), diện tích thửa đất ghi trên “sổ đỏ”, “sổ hồng” có sai lệch so với thực tế đất đang sử dụng không phải là chuyện hiếm. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch đó, có thể do công tác đo đạc trước đây khá thủ công nên có sai số hoặc do lấn, chiếm hoặc bị lấn, chiếm… Để giải quyết trường hợp này, Luật Đất đai năm 2013 đã quy định. Cụ thể, trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100, Luật Đất đai hoặc “sổ đỏ” đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có. Trong trường hợp diện tích thửa đất thực tế nhỏ hơn so với diện tích ghi trong “sổ đỏ”, nếu ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì diện tích được xác định theo số liệu đo đạc thực tế khi cấp đổi giấy CNQSDĐ. Nếu ranh giới thửa đất đang sử dụng có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì nguyên nhân có thể do người sử dụng đất liền kề lấn, chiếm. Khi thuộc trường hợp này, người sử dụng đất có quyền yêu cầu xác định lại ranh giới thửa đất. Trường hợp có tranh chấp thì các bên tự hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì gửi đơn đề nghị UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì nộp đơn khởi kiện tại tòa án.