Trao yêu thương đến mọi nhà

Ngày 25/9, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Bà Rịa thành lập 51 Đoàn đến thăm, tặng túi an sinh cho 255 người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại 11 xã, phường trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Tổ An sinh TP.Bà Rịa đã chuyển 6 ngàn túi an sinh về cho 11 xã, phường để trao tận tay người dân. Mỗi túi an sinh gồm: 10kg gạo, cá hộp, nui, sữa, khẩu trang… trị giá 330 ngàn đồng. Trong đó, Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 ngàn túi an sinh, mỗi túi 343 ngàn đồng. (Nhã Uyên)

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn khu phố 3 (phường Phước Trung).

• Thực hiện chương trình “Chia sẻ cùng em thơ-Nâng bước tới trường” do Trung ương Đoàn phát động, ngày 25/9, Tỉnh Đoàn đã trao tặng 700 phần quà cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn trao bảng tượng trưng 150 phần quà cho HS khó khăn đến đại diện Huyện Đoàn Long Điền.

Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng, gồm: tập vở, đồ dùng học tập, bánh, sữa, do Hội đồng Đội Trung ương và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Đây là nguồn động viên, chia sẻ với các em HS nhân dịp đầu năm học mới.

Dịp này, chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn cũng tặng 2 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trích từ Quỹ Kế hoạch nhỏ) cho 2 em HS nghèo vượt khó của Trường THCS Văn Lương, huyện Long Điền. (Diễm Quỳnh)

Đại diện các đơn vị trao quà, học bổng cho HS Ngô Bảo Vy (lớp 6.10, Trường THCS Phước Thắng, TP.Vũng Tàu).

• Ngày 26/9, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp Hội Chữ thập Đỏ tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh tổ chức thăm, tặng quà và học bổng cho 50 HS vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Tại mỗi điểm đến, đoàn đã động viên các em tiếp tục vượt qua hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi; đồng thời tặng mỗi em phần quà trị giá 250 ngàn đồng (gồm tập vở, đồ dùng học tập, sữa) và 1 phần học bổng (trị giá 1 triệu đồng/phần). Kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh, Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) và các nhà hảo tâm hỗ trợ. (Minh Thanh)

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc tặng điện thoại thông minh cho HS nghèo Trường TH Huỳnh Minh Thạnh (thị trấn Phước Bửu).

• Ngày 25/9, lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc cùng Phòng GD-ĐT huyện đã tặng điện thoại thông minh và sim 4G (6 tháng miễn phí) cho 78 em HS nghèo có hoàn cảnh khó khăn của 12 trường TH trên địa bàn huyện. Tổng trị giá 156 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện Xuyên Mộc đóng góp hỗ trợ. (Nguyễn Thắng)

Đại diện Công ty CP Cao su Bà Rịa trao quà cho lực lượng dân quân có hoàn cảnh khó khăn.

• Ngày 25/9, Ban CHQS huyện Châu Đức phối hợp với Công đoàn Công ty CP Cao su Bà Rịa, Chùa Chánh Giác (xã Suối Rao) và nhóm thiện nguyện TT. Ngãi Giao trao tặng 200 suất quà (trị giá 300 ngàn đồng/suất), gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm và 1 chai dầu ăn cho lực lượng dân quân, công nhân, người dân trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chi phí tặng quà do Ban CHQS huyện Châu Đức và Công đoàn Công ty CP Cao su Bà Rịa đóng góp. (Nhân Đoàn)

Đại diện Đoàn Luật sư tỉnh trao bảng tượng trưng tặng 50 suất quà cho các hộ dân thông qua UBMTTQ Việt Nam phường 8 (TP. Vũng Tàu).

• Trong 2 ngày 25 và 26/9, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường 8, TP. Vũng Tàu tổ chức trao tặng 50 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng/suất), gồm: 1 thùng mì gói, 2 lít dầu ăn, 1 chai nước mắm, 2 chai nước tương, 5kg gạo, đường và hạt nêm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Chi phí quà tặng do các luật sư trong Đoàn Luật sư tỉnh đóng góp. (Minh Nhân)

Bà Lê Thị Sương (phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN TT. Long Hải (huyện Long Điền) nhận rau cải xanh để chuyển đến người dân trên địa bàn.

• Nằm trong chuỗi hoạt động “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương”, sáng 25/9, Hội LHPN huyện Châu Đức phối hợp với Nhóm thiện nguyện Thiện Sinh (huyện Châu Đức) đã tặng 4 tấn rau cải xanh hỗ trợ người dân TT. Long Hải (huyện Long Điền) gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chiều cùng ngày, Hội LHPN huyện Châu Đức và Nhóm thiện nguyện Thiện Sinh tiếp tục tặng 3 tấn rau cải xanh cho Hội LHPN TP. Vũng Tàu để chuyển đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tổng chi phí cho hoạt động này khoảng 45 triệu đồng do thành viên Nhóm thiện nguyện Thiện Sinh và các nhà hảo tâm ủng hộ. (Đinh Hùng)

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Châu Đức tặng quà cho con hội viên nghèo hiếu học trên địa bàn huyện.

• Sáng 26/9, Hội Nông dân huyện Châu Đức tổ chức tặng quà cho 50 con hội viên, nông dân nghèo hiếu học trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng (tập vở và 300 ngàn đồng tiền mặt). Tổng kinh phí 20 triệu đồng, được trích từ quỹ của Hội và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. (Ngọc Linh)

Đại diện Hội LHPN xã phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) trao điện thoại thông minh cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

• Ngày 26/9, Hội LHPN xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) đến thăm, tặng 3 chiếc điện thoại thông minh cho các em HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trường TH Hồ Tràm và Trường TH Gò Cát (huyện Xuyên Mộc) để học online trong năm học mới. Chi phí 7 triệu đồng do Hội Phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)