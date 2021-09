Kiểm soát chặt người ra đường

Trong những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 15, người dân các địa phương đổ ra đường khá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương vẫn duy trì tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết.

Lực lượng chức năng phường Nguyễn An Ninh lập biên bản cửa hàng Bách hóa Xanh (đường Trương Công Định, phường Nguyễn An Ninh) do không bảo đảm phòng, chống dịch.

1.001 lý do ra đường

Sáng 25/9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, người dân ra đường rất đông. Chị Hoàng Thị Trang, ngụ phường 12, TP. Vũng Tàu giải thích: “Từ khi giãn cách đến nay, tôi mới tranh thủ về thăm ba mẹ đang ở nhà anh trai tại phường 11. Biết là dịch còn phức tạp, nguy cơ lây nhiễm còn cao nên tôi đi thẳng từ nhà đến nhà anh, không tiếp xúc với người lạ”. Trong khi đó, chị Lê Thị Dầu, ở ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền cho biết: “Tôi làm việc tại TP. Vũng Tàu. Suốt thời gian giãn cách, tôi chưa được về thăm nhà nên khi các địa phương thực hiện Chỉ thị 15, tôi đã ra phường xin giấy phép để về thăm gia đình ít hôm”.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên Công an tỉnh tiếp tục duy trì 13 tổ công tác đặc biệt (1 tổ tại TP. Bà Rịa, 12 tổ tại TP. Vũng Tàu). Mỗi tổ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu dân cư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch và hỗ trợ lực lượng công an trực tiếp đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, phong tỏa trong các ngõ hẻm, khu dân cư. Công an tỉnh cũng sử dụng 2 flycam phục vụ công tác giám sát, kiểm soát tình trạng tập trung đông người, người dân ra đường, khu vực công cộng. Đồng thời, Công an tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của 6 tổ tuần tra lưu động chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng yếu trên toàn tỉnh.

Trong ngày 26/9, các tổ công tác đặc biệt tổ chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ lực lượng công an trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, phong tỏa trong các ngõ hẻm, khu dân cư. Kết quả: Tổ chức 26 lượt tuần tra kiểm soát, nhắc nhở 133 người dân và cửa hàng về việc chấp hành quy định về giãn cách xã hội. Lực lượng Công an phường 5, TP. Vũng Tàu đã xử phạt 3 trường hợp không mang khẩu trang khi ra đường; 6 tổ tuần tra lưu động phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật phát hiện 2 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, đã bàn giao cho công an địa phương tiếp tục xử lý và nhắc nhở 5 trường hợp. Công an các địa phương đã triển khai 269 tổ, tiến hành 820 lượt tuần tra kiểm soát, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 31 trường hợp về hành vi không chấp hành các quy định về phòng chống dịch với số tiền hơn 59,2 triệu đồng, nhắc nhở 71 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch và giãn cách xã hội.

Song song đó, công an các địa phương đã triển khai hàng trăm tổ tuần tra, kiểm tra, nhắc việc chấp hành các quy định về 5K. Đơn cử, tối 23/9, Công an TP. Vũng Tàu và 17 phường xã đã ra quân, phối hợp với các tổ công tác Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15.

Trong đợt ra quân này, lực lượng chức năng kiên quyết không để người dân ra đường khi không có lý do thật sự cần thiết, đặc biệt là vào ban đêm, các khu vực phức tạp về dịch bệnh COVID-19, công viên, bãi biển. Lực lượng CSGT và Trật tự xử lý các trường hợp vi phạm trật tự giao thông, phòng chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Lực lượng CSHS, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và trấn áp tội phạm.

Khóa chặt vùng giáp ranh

Đối với các huyện giáp ranh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Công an TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc đã thành lập 53 chốt, kiểm soát chặt người, phương tiện ra vào tỉnh trên các tuyến đường liên tỉnh, huyện, xã, các đường mòn, lối mở và khu vực giáp ranh vào địa bàn tỉnh. Trong ngày 25/9, lực lượng chức năng đã kiểm tra 820 phương tiện, buộc quay đầu 51 trường hợp, test nhanh COVID-19 128 trường hợp, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho biết, TX. Phú Mỹ bắt đầu áp dụng Chỉ thị 15 từ 00 giờ ngày 23/9. Các lực lượng vẫn duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên để tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và không tụ tập đông người. Khi ra đường, người dân phải bảo đảm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, TX. Phú Mỹ chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các đường mòn, lối mở giáp ranh với tỉnh Đồng Nai để kiểm soát chặt, tránh tình trạng dịch lây lan từ bên ngoài.

Hiện nay, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được khống chế. Số ca mắc COVID-19 giảm mạnh, tuy nhiên vẫn ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng nên nguy cơ dịch lây lan vẫn còn cao, nếu người dân không tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Do vậy, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết và tuyệt đối không tụ tập đông người.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN - AN NHIÊN