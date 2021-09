Người dân Long Hải vẫn ở yên trong nhà chờ an toàn hơn

Người dân Long Hải đã đếm từng ngày để chờ phút giây được gỡ phong tỏa. Nhưng kể từ khi có quyết định gỡ bỏ phong tỏa (ngày 21/9), họ lại nán đợi thêm để thật sự an toàn mới ra khỏi nhà.

Người dân TT. Long Hải xịt khuẩn tay trước khi vào tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Long Điền là địa phương ghi nhận ca bệnh đầu tiên của tỉnh. Đến nay toàn huyện ghi nhận gần 1.550 ca mắc COVID-19. Trong đó, TT. Long Hải chiếm đến hơn 90% số ca mắc và trở thành tâm dịch của tỉnh. Suốt hơn 2 tháng qua, huyện Long Điền đã áp dụng giãn cách nghiêm ngặt để phòng dịch triệt để theo Chỉ thị 16, siết chặt 3 vòng kiểm soát. Riêng TT. Long Hải bị phong tỏa, cách ly y tế toàn thị trấn ở cấp độ cao nhất, trong đó có thời gian Long Hải áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất với yêu cầu người dân “ai ở đâu ở đó”.

“Chúng tôi đếm từng ngày”

Đó là chia sẻ của hầu hết người dân TT. Long Hải khi BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành quyết định gỡ bỏ phong tỏa toàn vùng đối với TT. Long Hải trong ngày 21/9. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, KP. Hải Bình, TT. Long Hải cho biết, suốt mấy tháng nay, bà con trong khu phố đều chấp hành tốt quy định giãn cách để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và mọi người.

“Chúng tôi đếm từng ngày chờ đến thời điểm khu vực mình sống được gỡ phong tỏa và mong các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới. Dù hơn 2 tháng ở trong nhà nhưng nhìn vào các “điểm nóng” ở nhiều nơi, chúng tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều. Long Hải vẫn còn nhiều tổ dân cư đang phong tỏa. Do đó, chúng tôi vẫn tiếp tục ở yên trong nhà. Biết là sẽ còn khó khăn nhưng chúng tôi nghiêm túc thực hiện để cùng với chính quyền kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn”, bà Nhung nói.

Tương tự, KP. Hải Hà 1 cũng thực hiện “ai ở đâu ở đó” trong thời gian này. Chị Nguyễn Thị Luyện, KP. Hải Hà 1 cho biết: “Hiện tại, chúng tôi vẫn đang ở yên trong nhà, tôi nghĩ như vậy sẽ giúp bản thân và mọi người an toàn hơn”.

Ông Ngô Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy TT. Long Hải cho biết, sau hơn 2 tháng nỗ lực, cả tỉnh chung tay, dồn mọi nguồn lực khống chế dịch tại Long Hải, các nguồn lây nhiễm trên địa bàn đã được khoanh vùng, thu hẹp. Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn ngày càng giảm mạnh. “Chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng then chốt nhất vẫn là tăng cường tuyên truyền để người dân đồng thuận, tiếp tục ở yên trong nhà, hỗ trợ chính quyền trong công tác phòng, chống dịch”, ông Phúc cho biết.

Nỗ lực thu hẹp vùng đỏ

Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn TT. Long Hải và huyện Long Điền đã được kiểm soát tốt, nhưng Long Điền vẫn là địa phương nguy cơ cao về dịch COVID-19. Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, ngoài tâm dịch TT. Long Hải, địa phương còn 2 vùng cam là TT. Long Điền và xã An Ngãi; 1 vùng vàng là xã Phước Hưng và 3 xã đã chuyển hóa hoàn toàn thành “vùng xanh” an toàn gồm: Tam Phước, An Nhứt và Phước Tỉnh. Tại các khu vực này vẫn duy trì các lực lượng chốt trực 24/24 để kiểm soát chặt người ra vào nhằm bảo vệ vững chắc vùng xanh.

Anh Trần Đức Quyền, một tình nguyện viên trực chốt tại huyện Long Điền cho biết: “Việc kiểm soát chặt các nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài là rất quan trọng. Xác định được điều này, anh em chúng tôi thay phiên nhau trực 24/24 để kiểm soát từng người và phương tiện ra, vào địa bàn”.

Thượng úy Lưu Hùng Mạnh, Công an tỉnh tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hàng ngày, lực lượng gồm 2 công an, 1 dân quân tự vệ thường xuyên tuần tra trong khu vực để nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm quy định giãn cách. Trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần hoặc chống đối đều được chuyển lên Công an thị trấn để xử lý”.

Huyện Long Điền đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9 kiểm soát tốt dịch COVID-19; phấn đấu đưa xã Phước Hưng trở thành vùng xanh, đưa TT. Long Hải, TT. Long Điền và xã An Ngãi trở thành vùng vàng. Huyện cũng đang xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội ở những địa bàn vùng xanh.

Bài, ảnh: ĐÔNG TRÚC