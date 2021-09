Ngày trở về không còn xa

Tính đến ngày 25/9, toàn tỉnh còn 1.840 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Đây cũng là thời điểm những người đang thực hiện cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly đều có chung tâm trạng mong mỏi ngày trở về nhà bình an.

Nhân viên y tế khu cách ly tập trung Trường TH Phước An, TP. Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người cách ly.

Do tiếp xúc gần với F0 là nhân viên Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu nên 3 mẹ con chị L.T.T.T. (ngụ hẻm 360/47 đường 2/9, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) trở thành F1, phải thực hiện cách ly tập trung tại Trường TH Phước An (TP. Vũng Tàu) từ ngày 11/9. Những ngày đầu vào khu cách ly tập trung, do chưa quen, chị T. luôn lo lắng cho sức khỏe của các con. Khi được sắp xếp ở phòng riêng, điều kiện sinh hoạt được chăm lo chu đáo, chị T. đã yên tâm, tuân thủ nghiêm các quy định tại khu cách ly. Hàng ngày, con trai chị vẫn có thể học bài trực tuyến ngay trong khu cách ly. “Qua phương tiện truyền thông, tôi biết số ca mắc tại TP. Vũng Tàu đã giảm nhiều, được áp dụng Chỉ thị 15. Ngày 25/9, chúng tôi đã hoàn thành cách ly tập trung được trở về nhà nên mừng lắm”, chị T. chia sẻ.

Tham gia tổ đi chợ hộ cho người dân, bà L.T.H. (xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) tiếp xúc gần F0 và phải thực hiện cách ly tập trung tại Trường THCS Võ Văn Kiệt, TX. Phú Mỹ. Hôm chúng tôi đến, bà H. chia sẻ niềm vui đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung để chuẩn bị về nhà. “Tại khu cách ly tập trung, chúng tôi thực hiện đúng quy định 5K, bổ sung vitamin C, lau dọn phòng ở hàng ngày để tăng sức đề kháng, vượt qua dịch bệnh”, bà H. nói.

Con trai chị L.T.T.T. (ngụ tại hẻm 360/47 đường 2-9, phường Nguyễn An Ninh) học bài trực tuyến trong khu cách ly tập trung Trường TH Phước An, TP. Vũng Tàu.

Thiếu úy Lê Quốc Hùng, Trung đội trưởng thông tin, Đại đội thông tin, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường TH Phước An cho hay, khu cách ly này hoạt động từ ngày 9/8 với sức chứa 469 giường. Đến nay, cơ sở đã tiếp nhận 700 lượt người và đến ngày 25/9 chỉ còn 109 công dân đang thực hiện cách ly. Tất cả các công dân đều được bảo đảm cơ sở vật chất tối thiểu trong sinh hoạt; được chăm sóc tận tình, chu đáo, thăm khám sức khỏe thường xuyên 2 lần/ngày. Trải qua thời hạn quy định 14 ngày và 4 lần xét nghiệm âm tính, người thực hiện cách ly được về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. “Chúng tôi đã nhiều tháng nay chưa về nhà. Ai cũng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và cùng chung niềm mong mỏi mọi người hoàn thành cách ly để cùng trở về nhà. Với diễn biến dịch hiện nay, đội ngũ quân sự, y tế đều kỳ vọng sẽ khống chế hoàn toàn được dịch, không còn ca mắc mới”, Thiếu úy Lê Quốc Hùng bày tỏ.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thức, Phụ trách cơ sở cách ly Trường THCS Võ Văn Kiệt cũng cho hay, đến ngày 25/9, cơ sở còn 51 công dân đang thực hiện cách ly tập trung và chuẩn bị kết thúc thời hạn cách ly. Cơ sở đang từng bước vệ sinh, phun khử khuẩn, sắp xếp bàn ghế để bàn giao cho nhà trường tiếp tục công tác dạy và học trong thời gian tới.

Bài, ảnh: AN NHIÊN