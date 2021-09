Trao 50 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn xã Long Tân

Sáng 12/9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ trao 50 phần quà gồm: gạo, trứng, mì gói, rau và các loại thực phẩm khác cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Kinh phí tặng quà do cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đóng góp.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy chuyển quà lên xe máy để người dân chở về nhà.

Trước đó ngày 9/9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy cũng đã trao 50 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN