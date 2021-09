Huyện Xuyên Mộc đưa vào hoạt động hệ thống xét nghiệm Real-time PCR

Chiều 11/9, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức tiếp nhận và bàn giao, chính thức đưa vào hoạt động hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp mắc COVID-19. Tổng kinh phí đầu tư 8,7 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Novaland tài trợ 7,2 tỷ đồng; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tài trợ 1,5 tỷ đồng.

Ông Phạm Thành Chung (bìa phải), Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc và bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc tại lễ bàn giao hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR.

Hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR do hãng Zollner Electronics – Đức sản xuất gồm 2 thành phần chính: hệ thống tách chiết tự động và realtime tự động với độ chính xác cao. Máy có công suất xét nghiệm cho 6.000 người mỗi ngày (mẫu gộp). Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR chạy hoàn toàn tự động giúp giảm thời gian chờ kết quả, hạn chế lây nhiễm chéo.

Ông Đinh Văn Sương, Quản lý dự án xây dựng Tập đoàn Novaland cho biết, trong thời gian qua, Tập đoàn Novaland đã đồng hành cùng nhiều tỉnh, thành trong cả nước trong công tác an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. Tại BR-VT, Tập đoàn Novaland đã có nhiều hoạt động hỗ trợ Hội Khuyến Học tỉnh như thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm trẻ em kém may mắn, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, tài trợ CLB Bóng đá The Dream; chung tay làm sạch môi trường biển; cùng chính quyền các cấp phòng, chống dịch COVID-19.

Kỹ thuật viên (thuộc Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc) vận hành hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc ghi nhận những đóng góp to lớn của Tập đoàn Novaland và Ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua. Bà Lê Thị Trang Đài cho biết, với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, cùng đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, Trung tâm Y tế huyện sẽ giúp đáp ứng nhu cầu xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime-PCR cho các trường hợp có nguy cơ nằm trong vùng dịch tễ, khu vực phong tỏa có những triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, góp phần chủ động nhân lực, vật lực, sẵn sàng thực hiện xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, tiếp tục truy vết các F0 trong thời gian toàn huyện Xuyên Mộc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG