Nỗ lực khống chế các ổ dịch còn lại

Ngày 11/9, các địa phương “vùng xanh” giữ vững địa bàn, không ghi nhận ca mắc COVID-19. Các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 tiếp tục nỗ lực kiểm soát các ổ dịch còn lại.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt của người dân xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ trước khi vào xét nghiệm. Ảnh MINH TÂM

XUYÊN MỘC, CHÂU ĐỨC, ĐẤT ĐỎ KHÔNG GHI NHẬN CA MẮC MỚI

Ngày 11/9, huyện Châu Đức không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong ngày. Trong ngày, huyện tổ chức lấy 283 mẫu PCR với 3288 người. Trong đó có 45 mẫu đơn, 238 mẫu gộp. Test nhanh 823 trường hợp, không phát hiện trường hợp dương tính.

Huyện Xuyên Mộc, từ 12 giờ ngày 10/9 đến 12 giờ ngày 11/9, địa phương này không ghi nhận ca mắc mới.

Trong ngày huyện tổ chức kiểm tra nhanh COVID-19 cho 302 người cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, các chốt kiểm soát, cảng cá Bình Châu. Đồng thời lấy 22 mẫu đơn, 2 mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR cho người dân trên địa bàn Xuyên Mộc. Kết quả không phát hiện ca bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) huyện Xuyên Mộc, từ ngày 20/8 đến nay không ghi nhận ca bệnh cộng đồng, tuy nhiên trên địa bàn huyện Xuyên Mộc vẫn tiếp tục ghi nhận các ca tái dương tính (lũy kế đến nay là 97 ca). Vì vậy huyện đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, ngành Y tế cần sớm có đánh giá về mặt chuyên môn để có giải pháp trong công tác điều trị, công tác quản lý.

Nhân viên y tế TP.Bà Rịa lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn. ẢNH TUYẾT MAI

Cũng theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, địa phương hiện có 14 DN đang thực hiện phương án 3 tại chỗ với 3.731 lao động. Các DN đã bố trí đầy đủ láng trại, nơi ăn ở cho người lao động tại công trường đảm bảo vệ sinh an toàn; Thường xuyên phun xịt khuẩn tại các khu vực như láng trại nơi ở của người lao động, nhà vệ sinh, khu ăn uống nhằm đảm bảo chống dịch. Đồng thời bố trí lắp đặt camera theo dõi công nhân tại nơi ở, cổng ra vào nhằm kiểm soát người lao động. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm việc xét nghiệm SAR-CoV2 cho người lao động tại công trường theo đúng quy định 3 ngày/ lần.

Ngày 11/9, huyện Đất Đỏ tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới. Huyện đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trong điều kiện giãn cách Chỉ thị 15 gồm: Giai đoạn 1, từ nay đến ngày 14/9, địa phương sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để phòng, chống dịch COVID-19 lần 6 với số mẫu dự kiến lấy 13.766 mẫu (mẫu gộp). Giai đoạn 2 từ ngày 15/9 đến 30/10 mở cửa bước đầu một số loại hình kinh tế và theo từng cấp độ; kiểm soát hàng hóa từ ngoài vào vùng xanh và tạo điều kiện đi lại trong vùng xanh; áp dụng phương châm “Người lao động an toàn - lộ trình an toàn - doanh nghiệp an toàn” trong vùng xanh, đồng thời kiểm soát dịch an toàn đến đâu mở cửa đến đó kết hợp với tỷ lệ người tiêm vắc xin. Giai đoạn 3 từ ngày 1/11 đến 31/12, căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh và lượng vắc xin được phân bổ tiêm cho 70% dân (2 mũi tiêm), mở rộng hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế xã hội.

Về công tác an sinh xã hội, đến nay huyện đã chi hỗ trợ cho 12.687 trường hợp lao động tự do theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, đạt 95% và hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch khác; chi cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 79 với 629 người, số tiền hơn 866 triệu đồng.

Tại huyện Côn Đảo, huyện tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống dịch trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Trong đó, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh khu vực Cảng Bến Đầm và Cỏ Ống (đặc biệt là khu vực Cảng Bến Đầm) để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra vào tại khu vực cảng; kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện tàu thuyền đến Côn Đảo, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

TP.VŨNG TÀU, BÀ RỊA, HUYỆN LONG ĐIỀN: TRUY VẾT TRIỆT ĐỂ CÁC TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN CA BỆNH

Tính từ 12 giờ ngày 10/9 đến 12 giờ ngày 11/9, TP.Vũng Tàu ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung và khu cách ly tạm thời.

Để nhanh chóng khống chế các ổ dịch còn tiềm ẩn trong cộng đồng, trong ngày 11/9, thành phố triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 diện rộng toàn bộ người dân tại các phường gồm: phường 8, 10, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất, Thắng Nhì để tầm soát F0.

Tính từ 19 giờ ngày 10/9 đến 19 giờ ngày 11/9, lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra 8.045 phương tiện, trong đó có 2.182 phương tiện luồng xanh. Qua kiểm tra, lập biên bản 52 trường hợp với số tiền 94 triệu đồng.

CSGT - Công an huyện Long Điền kiểm tra giấy đi đường của tài xế xe tải khi lưu thông qua Chốt kiểm soát dịch trên QL55 (vòng xoay Vũng Vằn). ẢNH ĐINH HÙNG

Tính từ 16 giờ ngày 10/9 đến 16 giờ ngày 11/9, TP.Bà Rịa ghi nhận 5 ca mắc mới trong khu cách ly tập trung. TP.Bà Rịa hiện ghi nhận 116 ca mắc COVID-19, trong đó có 60 ca đã được điều trị khỏi. Ngày 11/9, TP.Bà Rịa đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng cho người dân trên địa bàn để bóc tách F0 trong cộng đồng. Từ ngày 10/9 đến ngày 20/9, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng thần tốc với số mẫu dự kiến lấy hơn 59.000 mẫu nhằm ngăn chặn, sớm kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn, đưa thành phố trở về “vùng xanh” hoàn toàn.

Trong ngày, TP.Bà Rịa có 1 khu vực phong tỏa đã được gỡ bỏ, hiện trên địa bàn thành phố còn 9 khu vực phong tỏa, với 284 hộ, 818 nhân khẩu. Ngày 11/9, BCĐ TP.Bà Rịa thành lập 11 Đoàn đi thăm, tặng quà, động viên lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại 155 chốt bảo vệ “vùng xanh” và vùng phong tỏa tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Theo BCĐ huyện Long Điền, từ 12 giờ ngày 10/9 đến 12 giờ ngày 11/9, huyện Long Điền ghi nhận 3 ca F0 trong khu cách ly và khu vực phong tỏa tại TT.Long Hải qua lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm Y tế huyện Long Điền cũng đã tổ chức test nhanh kháng nguyên cho 46 người là tài xế, phụ xe hoạt động trên địa bàn huyện, kết quả tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Các lực lượng chức năng của huyện tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào huyện và tuần tra nghiêm ngặt việc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/9, trên địa bàn TX. Phú Mỹ phát hiện thêm 12 ca mắc COVID-19 cộng đồng tại xã Tân Hòa. Nguồn lây của các ca mắc này đang được xác định. Để tiếp tục truy vết, ngày 11/9, lực lượng chức năng TX.Phú Mỹ đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho gần 2.000 người dân ở xã Tân Hòa.

Ngoài ra, trong ngày, thị xã ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính, đó là chị N.T.K.N (21 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) tái dương với SARS-CoV-2 sau 17 ngày điều trị COVID-19 trở về tự cách ly tại nhà. Trước đó, chị N. bị bệnh lao phổi nên được chồng đưa lên TP. Hồ Chí Minh để điều trị. Sau khi về địa phương, cả 2 vợ chồng chị N. xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa đi điều trị.

NHÓM PV THỜI SỰ