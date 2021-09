Toàn tỉnh không ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 16/9 đến 18 giờ ngày 17/9, BR-VT ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới; không ghi nhận ca ngoài cộng đồng.

Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 51 ca, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 3.729 người. Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 3.890 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh cho tiểu thương chợ Long Điền. Ảnh: NGUYỄN TUYỀN

Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế, số ca mắc COVID-19 có xu hướng giảm dần. Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 (BCĐ) tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện triệt để, nghiêm ngặt các quy định về giãn cách; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn

Các địa phương quán triệt, triển khai thực hiện Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch trong khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.

Chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi cộng đồng DN chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn, cùng với tỉnh đẩy lùi dịch bệnh, tạo tiền đề vững chắc cho việc thiết lập trạng thái bình thường mới, ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

Các địa phương triển khai tiêm vắc xin được phân bổ theo văn bản số 646/BCĐ-VP ngày 11/9/2021 của BCĐ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh bảo đảm đúng đối tượng theo quy định.

MINH THIÊN