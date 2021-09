Tặng điện thoại thông minh cho 10 HS mồ côi học trực tuyến

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 17/9, Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã đến thăm, tặng 10 điện thoại thông minh (trị giá 2,9 triệu đồng/chiếc) cho HS mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nhân đạo Hộ pháp, chùa Hộ Pháp (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) học trực tuyến trong thời gian giãn cách do dịch bệnh COVID-19.

Đại diện Phòng Hậu cần Công an tỉnh tặng điện thoại cho đại diện Trung tâm Nhân đạo Hộ pháp, chùa Hộ Pháp (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ).

Ngoài ra, Phòng Hậu cần còn tặng 1 tấn gạo, 20 thùng sữa bột, 25 hộp bánh trung thu và 5 triệu đồng cho trẻ mồ côi của Trung tâm Nhân đạo Hộ pháp.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN