Phú Mỹ nỗ lực dập dịch

TX. Phú Mỹ đang nỗ lực từng ngày để khoanh vùng, dập dịch, nhanh chóng đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới.

Song song với các giải pháp phòng dịch, TX. Phú Mỹ cũng rất quan tâm đến công tác bảo đảm an sinh xã hội. Trong ảnh: Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh tặng quà cho một người dân nghèo trên địa bàn xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ.

Nguồn lây phức tạp, khó xác định

Chỉ trong vòng 1 tuần, từ ngày 9/9 đến hết ngày 15/9, TX. Phú Mỹ có 34 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca ngoài cộng đồng. Mặc dù số ca cộng đồng ít nhưng là những ca bệnh phức tạp, tạo thành các chuỗi lây nhiễm nhanh. Cụ thể, tại xã Tân Hòa, bệnh nhân N.T.K.N (thường trú tại tổ 9, thôn Phước Tấn) sau khi trở về từ bệnh viện Chợ Rẫy đã dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của chị N., lực lượng chức năng đã khoanh vùng, đưa đi cách ly tập trung các F1 và tiếp tục phát hiện 20 ca dương tính. Trong khi đó, tại phường Phú Mỹ và phường Mỹ Xuân từ 2 ca nhiễm ngoài cộng đồng, đến nay đã có thêm 11 ca trong khu cách ly.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ, địa phương còn xã Tân Hòa ở mức nguy cơ cao (vùng cam); 4 xã, phường (phường Phú Mỹ, phường Mỹ Xuân, xã Sông Xoài, xã Tân Hải) ở mức nguy cơ (vùng vàng) và 5 xã, phường còn lại đang là vùng xanh. So sánh, đối chiếu với kế hoạch đề ra thì trong 7 ngày qua, TX. Phú Mỹ đã tăng 1 vùng cam, 1 vùng vàng. Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho biết, trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ của các xã, phường trên địa bàn, có thể xác định TX. Phú Mỹ ở mức nguy cơ cao (vùng cam) do có 5/10 xã, phường có mức độ nguy cơ (vùng vàng) trở lên. Tính đến ngày 15/9, thị xã có 8 khu vực phong tỏa với 1.130 hộ và 2.258 nhân khẩu.

Theo ông Thắm, công tác điều tra, truy vết được thực hiện khẩn trương, nhanh chóng, lịch trình di chuyển, tiếp xúc của các F0 với các F1, F2 được làm rõ, tạo điều kiện để giám sát, cách ly tập trung hoặc tại nơi lưu trú theo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch chưa đạt như kế hoạch đề ra, một số địa bàn còn tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”. Việc quản lý nhân, hộ khẩu lưu trú (nhà trọ, nhà cho thuê) chưa thật sự chặt chẽ.

Phường Mỹ Xuân vẫn là vùng cam do liên tục có các ca nhiễm trong cộng đồng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân.

Nỗ lực trở về trạng thái bình thường mới

Mục tiêu TX. Phú Mỹ đặt ra là đến 22/9 có 8/10 xã, phường trở lại vùng xanh. Phường Phú Mỹ và phường Mỹ Xuân đang ở vùng cam sẽ trở thành vùng vàng. Toàn thị xã sẽ ở mức độ nguy cơ, đồng thời nhanh chóng trở về trạng thái bình thường mới, mở cửa hoạt động các DN.

Để đạt mục tiêu trên, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ đã đề ra 7 nhóm giải pháp cơ bản gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giãn cách xã hội; bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu; bảo đảm y tế, xét nghiệm, truy vết, cách ly, phong tỏa, điều trị và tiêm vắc xin; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; công tác tuyên truyền, vận động; công tác phòng, chống dịch bệnh tại các DN.

UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội xã, phường trên địa bàn TX. Phú Mỹ đã hỗ trợ 6.323 phần quà, tổng trị hơn giá hơn 1,56 tỷ đồng; 1,2 tấn gạo, 12,2 tấn rau, củ, quả cho người dân. Tính đến ngày 15/9, thị xã đã chi hỗ trợ cho 30.629 đối tượng với số tiền hơn 55,6 tỷ đồng. Dự kiến, đến ngày 22/9, thị xã sẽ chi hỗ trợ cho 34.222 đối tượng với tổng số tiền hơn 68,6 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng số gạo phân bổ của Chính phủ là hơn 607 tấn cũng đã được cấp phát đến người dân các địa phương, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau do dịch bệnh.

Theo đó, TX. Phú Mỹ đã ban hành nội quy quản lý vùng xanh để quản lý chặt dân cư theo từng tổ dân cư, khu phố, thôn, ấp đến từng xã, phường; lập các chốt siết chặt vòng ngoài, quản lý chặt bên trong, nhất là bảo vệ vùng xanh theo nguyên tắc giãn cách triệt để; kiểm soát chặt vùng giáp ranh các địa phương lân cận, khu vực có nguy cơ cao, đảm bảo không để lọt các nguồn lây vào thị xã và các khu vực đang được kiểm soát tốt. Song song với các giải pháp cứng rắn, công tác bảo đảm an sinh xã hội cũng được TX. Phú Mỹ xác định là nhiệm vụ trọng yếu. Theo đó, thị xã tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; huy động mọi nguồn lực xã hội cho công tác phòng chống dịch, đồng hành vượt qua khó khăn; bảo đảm lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu để người dân an tâm thực hiện yêu cầu "ai ở đâu ở đó"...

