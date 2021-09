Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát

Trong ngày 16/9, các huyện “vùng xanh” tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới. Trong khi đó, TX. Phú Mỹ, huyện Long Điền, TP. Bà Rịa vẫn có thêm các ca mắc mới.

Nhân viên y tế TP. Bà Rịa lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân vùng nguy cơ cao phường Long Toàn. Ảnh: TUYẾT MAI

Các huyện “vùng xanh” vẫn an toàn

Ngày 16/9, các huyện vùng xanh gồm: Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc không ghi nhận ca mắc mới, giữ vững vùng xanh. Các địa phương tiếp tục thực hiện công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và đều có kết quả âm tính.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã triển khai, hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh, DN trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh; bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm hàng hóa thiết yếu, an sinh xã hội. Đồng thời, đánh giá công tác phòng, chống dịch đối với các chợ truyền thống, hướng dẫn hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ hàng hóa thiết yếu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp... thực hiện nghiêm yêu cầu phòng, chống dịch để hoạt động trở lại. các huyện đã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo hàng hóa thiết yếu, an sinh xã hội.

Song song đó, các địa phương cũng tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, ngoài 4 chốt tại các cửa ngõ vào địa bàn, huyện Đất Đỏ còn thành lập thêm 1 chốt liên ngành trên địa bàn huyện phòng chống dịch COVID-19, đặt tại khu vực cầu Trọng, xã Láng Dài, phối hợp với huyện Xuyên Mộc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại giữa 2 địa phương.

Đến nay huyện Côn Đảo chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, dù vậy, để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào đảo, huyện tiếp tục duy trì tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Huyện tập trung kiểm soát các ghe, tàu vận chuyển hàng hóa cập cảng bảo đảm an toàn phòng chống dịch; kiểm tra số lượng người làm việc trên ghe, tàu; khử khuẩn ghe, tàu khi cập cảng… Trước khi rời tàu lên bờ, tất cả mọi người phải thực hiện kiếm dịch y tế, thực hiện cách ly y tế theo quy định trong thời gian chờ phương tiện xuất bến để bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Phú Mỹ, Long Điền, Bà Rịa thêm ca mắc mới trong khu cách ly

Ngày 16/9, TX. Phú Mỹ phát hiện 2 ca dương tính trong khu cách ly tập trung thuộc chuỗi lây nhiễm ở tổ 10, khu phố Mỹ Tân (phường Mỹ Xuân).

Để tiếp tục sàng lọc F0, TX. Phú Mỹ đã thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên và RT-PCR cho 6.948 người. Kết quả, tất cả đều âm tính. Đến nay, thị xã đã tạm chuyển công năng 8/16 chợ thành điểm tập kết hàng hóa, người dân không được trực tiếp đi chợ mà chỉ được đăng ký mua hàng qua các Tổ hỗ trợ cung cấp hàng hóa thiết yếu của xã, phường; tiếp tục duy trì hoạt động 10 xe bán hàng lưu động để phục vụ người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 16/9, TP. Bà Rịa ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới trong cơ sở điều trị COVID-19. Bệnh nhân là bé L.A.H., sinh năm 2020 (con của bệnh nhân P. N. M. Q) ở 26 Trần Đại Nghĩa, phường Phước Nguyên. Ngày 3/9, bé theo mẹ vào cơ sở điều trị trường CĐ Sư phạm để được chăm sóc. Ngày 14/9 bé L.A.H. được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19. Qua 8 ngày (từ ngày 8/9 đến ngày 16/9), TP. Bà Rịa ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng. TP. Bà Rịa có 4 điểm phong tỏa trở thành vùng xanh, hiện còn 7 điểm phong tỏa. Trong 8 ngày qua, thành phố giữ vững “vùng xanh” ở 8/11 xã, phường trên địa bàn. Đồng thời, kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại 2 vùng vàng là phường Phước Nguyên và phường Phước Hưng. TP. Bà Rịa đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, đạt kế hoạch đề ra.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, từ 12h ngày 12/9 đến 18h ngày 19/9, huyện Long Điền ghi nhận 4 ca F1 trở thành F0 trong khu cách ly. Toàn huyện Long Điền ghi nhận 1.507 ca F0, riêng TT. Long Hải có 1.377 ca, chỉ tăng 4 ca so với ngày 15/9.

Trong thời gian toàn huyện Long Điền tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn huyện. Riêng TT. Long Hải thực hiện theo nguyên tắc “dân ổn định tại chỗ, tổ lấy mẫu di chuyển”. Các lực lượng chức năng của huyện đã đồng loạt ra quân, lấy 8.338 mẫu xét nghiệm (chu kỳ 5) cho người dân TT. Long Hải theo hình thức gộp 5 (tất cả thành viên trong hộ gia đình) và gộp 10 (đại diện hộ gia đình) tùy theo từng khu vực.

Qua 5 chu kỳ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TT. Long Hải đang có chiều hướng được kiểm soát tốt, được đánh giá đã chuyển hóa thành vùng cam kể từ ngày 15/9.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ