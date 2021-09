Mang niềm vui tới mọi nhà

Ngày 17/9, ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đi thăm, tặng quà 7 cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Trung thu gồm: Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu, Trung tâm Nhân đạo Ngọc Đức (TP.Vũng Tàu); Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang, Trung tâm Nhân đạo Từ Ân, Trung tâm Nhân đạo Hộ Pháp, Trung tâm nhân đạo Bồng Lai và Cơ sở Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật Thiên Thần (TX.Phú Mỹ).

Tại mỗi điểm đến, ông Nguyễn Kế Toại đã thăm hỏi, động viên các cơ sở trong thời gian dịch bệnh COVID-19 như hiện nay cần phải bảo đảm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, đồng thời, tặng mỗi cơ sở 1 suất quà trị giá 10 triệu đồng (gồm bánh, kẹo, sữa và 8 triệu đồng tiền mặt). (Diễm Quỳnh)

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao quà Trung thu tới Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Hộ Pháp và các em thiếu nhi đang được nuôi dưỡng tại đây.

●Ngày 17/9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã trao 50 Túi an sinh đến những người nước ngoài đang thuê trọ, sinh sống trên địa bàn TP.Vũng Tàu, gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Mỗi Túi an sinh trị giá 1 triệu đồng, gồm gạo, mì gói, dầu ăn, nhu yếu phẩm, túi thuốc an sinh, rau củ quả. (Minh Thanh)

●Sáng 17/9, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại 5 DN đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” thuộc Công đoàn các KCN trên địa bàn TX. Phú Mỹ. Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã chi hỗ trợ 1 triệu đồng/1 đoàn viên, NLĐ đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại 5 DN gồm: Công ty CP Giấy Sài Gòn (425 NLĐ), Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG VN (395 NLĐ); Công ty TNHH E-Top Việt Nam (326 NLĐ), Công ty TNHH Kết cấu Thép QH Plus (319 NLĐ), Công ty TNHH Thép Tung Ho VN (222 NLĐ). Tổng số tiền chi hỗ trợ 1,687 tỷ đồng. (Nhung Hoa)

●Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 17/9, LĐLĐ TP. Vũng Tàu phối hợp cùng Nhóm thiện nguyện TP. Vũng Tàu đã tổ chức tặng 15 điện thoại thông minh (trị giá 2,4 triệu đồng/chiếc) cho HS nghèo trên địa bàn xã Long Tân (huyện Đất Đỏ), xã Bình Ba (huyện Châu Đức) và xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) để học trực tuyến trong thời gian giãn cách do dịch COVID-19. Tổng trị giá khoảng 36 triệu đồng do Nhóm thiện nguyện TP. Vũng Tàu đóng góp.

Tính từ ngày 13/9 đến nay, LĐLĐ TP. Vũng Tàu và Nhóm thiện nguyện TP. Vũng Tàu đã tặng 130 chiếc máy tính bảng và điện thoại thông minh hỗ trợ HS thiếu thiết bị học trực tuyến cho năm học 2021-2022. (Phan Anh)

●Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 17/9, Phòng Hậu cần-Công an tỉnh đã đến thăm, tặng 10 điện thoại thông minh (trị giá 2,9 triệu đồng/cái) cho trẻ em mồ côi tại Trung tâm Nhân đạo Hộ pháp - chùa Hộ Pháp, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ nhận nuôi dưỡng, để giúp đỡ các em có điều kiện học trực tuyến trong thời gian giãn cách do dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, đoàn đã tặng 1 tấn gạo, 20 thùng sữa hạt, 25 hộp bánh trung thu và số tiền 5 triệu đồng cho Trung tâm. (Trí Nhân)

●Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tặng 7 điện thoại thông minh (tổng trị giá 15 triệu đồng) cho Sở GD-ĐT để trao tặng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cũng đã tặng 2 điện thoại thông minh và 1 máy tính xách tay (tổng trị giá 8 triệu đồng) cho các em HS Trường TH Nguyễn Minh Khanh (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa). (Nhân Đoàn)

●Ngày 17/9, Ban CHQS TP. Vũng Tàu phối hợp với Phòng LĐTBXH thành phố tổ chức đoàn đến thăm, tặng 30 suất quà Trung thu (trị giá 300 ngàn đồng/suất), gồm: bánh kẹo, sữa, xúc xích… cho các em thiếu nhi tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Ngoài ra, Ban CHQS TP. Vũng Tàu cũng đã vận động các nhà hảo tâm 700 chiếc bánh Trung thu (trị giá 7 triệu đồng) để tặng các em thiếu nhi trong khu cách ly tập trung nhân dịp Tết Trung thu năm 2021. (Minh Nhân)

●Ngày 17/9, LĐLĐ huyện Long Điền đã tổ chức trao 40 suất quà Trung thu của LĐLĐ tỉnh (mỗi suất 250 ngàn đồng) và 160 suất quà của LĐLĐ huyện (mỗi suất 200 ngàn đồng) gồm: lồng đèn, bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa cho con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khó khăn các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện. (Nguyễn Tuyền)

●Trong 2 ngày 16 và 17/9, UBND phường Hắc Dịch tặng 100 phần quà là nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn thuê trọ tại địa phương; tặng 200 phần sữa và 1.000 trứng là quà Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh phí hơn 20 triệu đồng, UBND phường vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Ngọc Bích)

●Cùng ngày, Hội LHPN xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) trao 24 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho các em HS nghèo hiếu học là con của hội viên phụ nữ. Mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt. Dịp này, Hội Phụ nữ cũng tặng 1 phần quà là gạo, nhu yếu phẩm cho trường hợp gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Kinh phí 15,6 triệu đồng do Hội Phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Bích Ngọc)

●Ngày 17/9, Hội LHPN xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc) trao 15 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn xã. Mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng do Hội phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)

●Ngày 16/9, Thị Đoàn Phú Mỹ phối hợp với BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) đã trao 100 phần quà cho người dân khó khăn trên địa bàn 6 ấp xã Tóc Tiên. Mỗi phần quà gồm 5kg gạo, 10 quả trứng, 2kg rau xanh, 10 gói mì. Nguồn kinh phí do Thị Đoàn các mạnh thường quân trên địa bàn ủng hộ. (Linh Đan)