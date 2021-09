Thực hiện giãn cách xã hội ở phạm vi nhỏ nhất có thể

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành và BCĐ, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch, UBND các địa phương triển khai Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.

UBND tỉnh đề nghị BCĐ, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi xác định, đề xuất thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố...). Triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp gồm: Thực hiện nghiêm việc giãn cách; bảo đảm lương thực thực phẩm cho người dân; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp về y tế như xét nghiệm, điều trị, tiêm chủng; bảo đảm an dân, an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Đồng thời, thần tốc xét nghiệm đối với các địa bàn nguy cơ rất cao (màu đỏ), nguy cơ cao (màu cam), nguy cơ (vàng) 3 lần trong 7 ngày. Đối với các khu vực khác, xét nghiệm từ 5-7 ngày/lần. Yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ nhân lực lấy mẫu xét nghiệm. Các TTYT tuyến huyện chủ động hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương. Thành lập và triển khai ngay các trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao. Thành lập hoặc kiện toàn Tổ phản ứng nhanh ngay để chỉ đạo xử lý, hỗ trợ các xã, phường, thị trấn xử lý các ca nhiễm trong cộng đồng.

Khi có ca nhiễm trong cộng đồng, cần đánh giá xác định khu vực cần phong toả theo phạm vi hẹp nhất có thể, nhưng có tính khả thi cao. Xây dựng, mục tiêu, kế hoạch, giải pháp cụ thể nhanh chóng xác định nguồn lây, truy vết F1, lấy mẫu xét nghiệm thần tốc, nhanh chóng đưa F0 ra khỏi khu phong toả, đảm bảo kiểm soát dịch nhanh nhất có thể để có thể gỡ phong toả trong thời gian 14 ngày.

BCĐ, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm chi tiết đợt từ 17-22/9/2021, gửi về UBND - Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để xem xét phê duyệt, thực hiện.

CẨM NHUNG