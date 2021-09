Những chuyến xe cấp cứu miễn phí giữa mùa dịch

Với tinh thần sẻ chia khó khăn với người dân, những chuyến xe cứu thương miễn phí đầy nghĩa tình trở thành cứu cánh, điểm tựa tinh thần cho bà con vùng nông thôn huyện Châu Đức khi gia đình có người mắc bệnh đột xuất, sản phụ đến ngày sinh nở…

Xe cấp cứu miễn phí của giáo xứ Thiện Phước (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con mắc bệnh đột xuất.

Bế đứa con nhỏ hơn 2 tháng tuổi ngoan ngoãn nằm ngủ trên tay, chị Vũ Thị Diễm Trúc (tổ 23, ấp Xà Bang 1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) không khỏi xúc động khi nhớ về ngày sinh hạ bé. Chị Trúc kể, đầu tháng 7, sau khi đi khám thai ở Bệnh viện đa khoa Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) về thì đau quặn và có dấu hiệu sinh non. Cảnh nhà neo người, chị với vội chiếc điện thoại cố gắng gọi vào đường dây nóng nhờ sự hỗ trợ của xe cấp cứu miễn phí Thiện Phước (ấp Xà Bang 1, xã Xà Bang). Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên con gái chị chào đời bình an. Đầu tháng 8, mẹ con chị Trúc tiếp tục được xe cấp cấp miễn phí Thiện Phước đưa đến Bệnh viện Bà Rịa (TP.Bà Rịa) thăm khám và điều trị. Chị tâm sự: “Giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhờ có xe cấp cứu miễn phí, mẹ con tôi mới bình an. Tôi cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc ngặt nghèo nhất”.

Không chỉ gia đình chị Trúc mà nhiều gia đình có người thân mắc bệnh đột xuất trên địa bàn xã Xà Bang cần đến bệnh viện trong những ngày qua đều được cấp cứu Thiện Phước hỗ trợ miễn phí. Linh mục Vianney Trần Vũ Hoàng Chương, Chánh xứ giáo xứ Thiện Phước (xã Xà Bang) cho biết, Ban điều hành giáo xứ đã ấp ủ ý tưởng mua xe cấp cứu miễn phí để hỗ trợ bà con từ nhiều năm. Tháng 4/2021, giáo xứ được 1 giáo dân tặng xe cấp cứu chuyên dụng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Ban điều hành giáo xứ rất vui mừng và thông báo với bà con trong vùng. Đồng thời đặt tên cho chiếc xe cứu thương là “Bác ái Thiện Phước”. Số điện thoại đường dây nóng 0783.639.650 (anh Trung) và 0865.091171 (anh Thành) cũng được in đậm, to, rõ ràng trên thân xe, hoạt động 24/24 để hỗ trợ bà con. 12 “tài xế” là thành viên trong Ban điều hành giáo xứ, giáo dân luân phiên thực hiện những chuyến xe cấp cứu miễn phí chở bệnh nhân đến bệnh viện an toàn, kịp thời.

Ông Nguyễn Đình Tường (ấp Vĩnh An, xã Bình Giã) chuẩn bị kỹ lưỡng trong mỗi chuyến xe đưa người dân đến bệnh viện.

Hơn 4 tháng đi vào hoạt động, chiếc xe cấp cứu miễn phí của giáo xứ Thiện Phước đã cấp cứu kịp thời cho 14 lượt bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn, đột xuất đến bệnh viện điều trị. Linh mục Vianney Trần Vũ Hoàng Chương cho biết: “Trong lúc này, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ những khó khăn, mang yêu thương đến tất cả bà con. Chỉ mong những đóng góp nhỏ bé của giáo xứ sẽ giúp bà con vững tâm hơn để sống tốt đời đẹp đạo và cùng chung tay với chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Ông Đỗ Bá Thuyết, Phó ban thường vụ giáo xứ, “tài xế” của xe cấp cứu miễn phí Thiện Phước cho biết, xe cấp cứu hoạt động với phương châm chia sẻ khó khăn với bà con nên chỉ cần bà con cần, xe sẽ lập tức đến. Những cuộc gọi vào sáng sớm, giữa trưa hay đêm muộn, các “tài xế” đều tranh thủ sắp xếp công việc, nhanh chóng đến để kịp thời chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất 1 cách an toàn, kịp giờ vàng để điều trị bệnh.

Di chuyển trong điều kiện ngặt nghèo của dịch bệnh, giáo xứ luôn chủ động trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn trên xe và luôn thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch. Trên xe cấp cứu, chiếc băng ca chuyên dụng, hộp dụng cụ y tế, bình ô xy luôn trong trạng thái sẵn sàng. Các thao tác cố định người bệnh lên băng ca, chuyển lên xe, kiểm tra an toàn trước khi di chuyển được các “tài xế” thực hiện thuần thục.

Những ngày này, xe cấp cứu miễn phí của giáo xứ Thiện Phước còn trở thành phương tiện tiếp nhận và vận chuyển mang hàng trăm bao gạo, thực phẩm thiết yếu tặng bà con khó khăn tại địa phương.

Hoạt động từ năm 2017, chiếc xe cấp cứu miễn phí của ông Nguyễn Đình Tường (ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, huyện Châu Đức) đã kịp thời đưa rất nhiều những trường hợp khó khăn đến bệnh viện. Từ tháng 7, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đã có hơn 50 lượt người bệnh, phụ nữ đi sinh…được ông chở đến bệnh viện kịp thời.

Các thiết bị hỗ trợ, bình oxy được “tài xế” xe cấp cứu Thiện Phước kiểm tra kỹ càng trước mỗi chuyến cấp cứu.

Ông Tường cho biết, cấp cứu là đột xuất nên ông luôn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để bà con cần mình ngay lập tức có mặt. Ông chủ động làm đơn trình lên xã để được cấp giấy đi đường, đều đặn 3 ngày test kháng nguyên để bảo đảm luôn âm tính với dịch bệnh và giấy luôn trong tình trạng còn hạn. Thay vì đưa đến các bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh, mùa dịch, lịch trình đi lại của xe cấp cứu ông Tường được cố định là chở người bệnh đến Bệnh viện Bà Rịa (TP.Bà Rịa).

Mỗi chuyến đi, ông Tường luôn mang đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, găng tay. Trên xe có thêm chiếc kính mika trong suốt, ngăn tài xế và người bệnh nên luôn bảo đảm an toàn. Từ hành động đẹp của ông Tường, hơn 1 tháng qua, ông Nguyễn Xuân Lộc (ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã) cũng đã sử dụng xe ô tô 7 chỗ của gia đình làm xe cấp cứu miễn phí để hỗ trợ bà con đến bệnh viện.

Ông Hồ Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Giã cho biết: “Những ngày thực hiện giãn cách, khi người dân phải ở trong nhà, nhiều trường hợp mắc bệnh đột xuất… được ông Nguyễn Đình Tường kịp thời đưa đến bệnh viện. Đây là sự giúp đỡ rất thiết thực và có ý nghĩa đối với bà con nhân dân”.

Bài, ảnh: MAI NGỌC