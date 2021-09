Hãy gieo trồng, sẽ hái quả ngọt

Cuối tháng 8 vừa qua, Trương Nguyễn Bảo Hân và Đặng Văn Cường, HS lớp 8 Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) đã lần lượt giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại Vòng chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á AIMO (Asia International Mathematical Olympiad). Đây là cuộc thi Toán học Quốc tế lớn và uy tín bậc nhất châu Á dành cho HS phổ thông. Hân và Cường đã đi tới thành công bằng niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng.

Em Trương Nguyễn Bảo Hân và cô giáo Nguyễn Thị Thảo Nguyên.

Vững vàng từng bước đi

Là “lính mới” tại AIMO, đấu trường tầm cỡ quốc tế về Toán học, nhưng ngay lần đầu tham dự, Bảo Hân và Đặng Văn Cường đã trở thành 2 trong số 146 HS ưu tú nhất đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng chung kết Quốc tế với sự tham gia tranh tài của gần 3.000 TS đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với Hân và Cường, Toán học là niềm say mê từ nhỏ. Bảo Hân chia sẻ: “Em yêu thích môn Toán vì cảm thấy môn học này rất thú vị, giúp nâng cao tư duy và tăng khả năng tập trung. Không chỉ vậy, Toán học còn rất cần thiết và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống”.

Vòng chung kết Quốc gia, Bảo Hân tham gia cuộc thi với tâm lý lo lắng và hồi hộp. Thời gian này, ba mẹ em đều phải đi cách ly tập trung theo quy định phòng, chống COVID-19 do vừa trở về từ vùng dịch. Nhưng cô gái nhỏ Bảo Hân vẫn vững vàng vượt qua thử thách và giành Huy chương Vàng. Góp mặt tại Vòng chung kết Quốc tế, một lần nữa, Bảo Hân xuất sắc giành Huy chương Bạc. “Chiến lược” của Hân là làm bài thật cẩn thận và ghi điểm chắc chắn ở những câu hỏi dễ. “Em tập trung làm những câu hỏi ở phần đầu của bài thi vì phần này khá dễ lấy điểm. Em không dành quá nhiều thời gian cho 1 câu, mà ưu tiên những câu em biết cách làm trước. Sau đó mới quay lại suy nghĩ những câu khó”, Hân nói.

Ngoài niềm đam mê Toán học, Bảo Hân còn rất thích chơi đàn, đọc sách và xem phim. Và bạn bè cũng từng biết đến Bảo Hân khi em đạt giải Nhì cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc cấp tỉnh, giải Ba cuộc thi “Viết về quyển sách tôi yêu” lần thứ III.

Câu chuyện học Toán của Đặng Văn Cường cũng khá thú vị. Bà Phạm Thị Thu Hường, mẹ của Cường cho hay, từ lúc còn đi mẫu giáo, Cường đã rất thích những con số và có trí nhớ đặc biệt về chúng. Em luôn cảm thấy thích thú khi được vui chơi với những con số qua những trò chơi đơn giản như đếm các con vật hoặc đếm xe ô tô trên đường. Cường biết tính toán nhanh các con số ngay từ khi mới 4 tuổi. Những con số luôn mang lại cho Cường sự thích thú và hào hứng.

Cường thổ lộ: “Lớn lên em mới cảm nhận được sự thú vị của môn Toán. Em mghiệm ra rằng, đây là môn học giúp rèn luyện tư duy mạch lạc và giải quyết vấn đề một cách logic, ngắn gọn. Niềm đam mê của em được nuôi dưỡng và ngày càng lớn lên khi em được học tập với những thầy cô giáo tận tình, tâm huyết của trường THCS Nguyễn An Ninh”.

Từng tham gia không ít cuộc thi về Toán học, nhưng đối với Cường, AIMO là một một thử thách thú vị với những bài toán có độ khó cao và đề bài hoàn toàn bằng tiếng Anh, buộc thí sinh phải thuộc rất nhiều ngôn ngữ Toán và thuật toán bằng tiếng Anh để hiểu yêu cầu của đề bài và đưa ra lời giải. “Em nghĩ rằng, để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất thì điều quan trọng là phải có một nền tảng kiến thức vững vàng với một cái đầu “lạnh”, nghĩa là, phải biết cân bằng cảm xúc, luôn bình tĩnh và không để cảm xúc ảnh hưởng tới quyết định của mình”, Đặng Văn Cường chia sẻ.

Em Đặng Văn Cường đã giành Huy chương Đồng tại Vòng chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á AIMO.

Rộng mở những cung đường

Chia sẻ bí quyết học tốt môn Toán, Đặng Văn Cường cho biết: “Cũng như bất cứ môn học nào, muốn học tốt môn Toán, phải thật sự yêu thích, đam mê và tự giác tìm tòi. Với em, Toán học như một trò chơi rubik, khiến em không cảm thấy áp lực và nhàm chán. Mỗi khi gặp bài khó, em luôn cố gắng hết sức mình để tìm ra lời giải, hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ trên mạng, qua video dạy toán, sách tham khảo hay trao đổi với bạn bè, thầy cô”.

Say mê môn Toán và không ngại thử sức với các cuộc thi, từ bậc Tiểu học đến nay, Đặng Văn Cường đã có trong tay một “gia tài” giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế như: giải Bạc Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad), Kỳ thi Olympic Toán học trực tuyến Quốc tế IMEC... Ngoài sở thích học Toán, Cường còn thích chơi cờ vua, đá bóng để giải trí, rèn luyện thân thể và giao lưu học hỏi kỹ năng cùng các bạn. Ngoài ra, Cường còn thích đọc những truyện trinh thám như Conan vào lúc rảnh rỗi. Ước mơ của Cường là trở thành chiến sĩ Công an như bố.

“Em thường đọc những cuốn truyện trinh thám để hiểu thêm về cách suy đoán trong mọi tình huống. Buổi tối, trước khi đi ngủ, em còn hay xem phim điều tra vụ án của nước ngoài cùng với bố. Hai bố con thường tranh luận, phân tích tình huống để tìm hiểu các sự vụ. Tuy nhiên, để trở thành một chiến sĩ công an có tài năng, hiểu biết và phán đoán tốt em cần phải nỗ lực học tập thật giỏi các môn học và rèn luyện, trau dồi kiến thức nhiều hơn nữa”, Cường nói.

Mẹ Cường cho biết thêm: “Cường là cậu bé trầm tính, rất thông minh, sáng tạo. Gia đình luôn động viên, khuyến khích con tự học ở mọi môi trường, cùng bố mẹ, thầy cô, bạn bè, sách vở, qua mạng internet và hướng dẫn con xác định mục tiêu rõ ràng cả trong học tập cũng như cuộc sống. Ngoài ra, với định hướng của gia đình và nhà trường, con còn được rèn luyện kỹ năng sống tự lập, giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông với mọi người xung quanh”.

Tính tự lập cũng là một ưu điểm của Bảo Hân. Ba mẹ Hân đều là giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Do công việc bận rộn nên từ khi Hân còn nhỏ, ba mẹ đã định hướng cho em cách tự học và tự lập trong cuộc sống. Cô Nguyễn Thị Thảo Nguyên, GV bộ môn Toán, Trường THCS Nguyễn An Ninh nhận xét, Bảo Hân là cô bé luôn chủ động trong mọi tình huống. Em là một trong những HS xuất sắc của trường, của lớp ở hầu hết các môn học. Riêng ở bộ môn Toán, Bảo Hân thể hiện là một HS thông minh, có tư chất tốt. Hân luôn hào hứng trước những bài toán mang tính thử thách, say sưa với những kiến thức nâng cao, chủ động trao đổi, tranh luận với bạn bè, thầy cô để mở rộng vốn hiểu biết của mình.

Chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình, Bảo Hân cho hay, ở trường, em luôn tập trung lắng nghe cô giáo giảng bài để nắm rõ những kiến thức cơ bản, từ đó vận dụng để làm những bài khó hơn. Ở nhà, sau khi làm xong bài tập, Hân thường thử sức với các bài toán khó hơn và nhờ bố mẹ hay cô giáo giúp đỡ khi cần thiết. Mỗi khi “phát hiện” được những kiến thức thú vị, Hân luôn ghi chép lại để đọc lại vào lúc rảnh rỗi. Nói về ước mơ của mình, Bảo Hân cho hay, em mong muốn có cơ hội du học và trở thành một bác sĩ giỏi.

“Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chứng kiến các y bác sĩ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm trên tuyến đầu chống dịch để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người dân, em cảm thấy vô cùng biết ơn và nể phục. Em coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trở thành một người có ích cho xã hội”, Bảo Hân xúc động nói.

Bài, ảnh: HOÀNG DƯƠNG