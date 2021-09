Chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch

* Ngày 11/9, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức lễ tiếp nhận 2 máy thở, 800 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 3 và một số lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết khác, trị giá hơn 400 triệu đồng của Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng - đơn vị phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức các vòng thi Chung kết toàn quốc Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 tại TP.Vũng Tàu.(An Nhiên)

* Ngày 11/9, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa thành lập 11 Đoàn đi thăm, tặng quà, động viên lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch tại 155 chốt bảo vệ “vùng xanh” và vùng phong tỏa tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đến thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt bảo vệ “vùng xanh” và vùng phong tỏa trên địa bàn, lãnh đạo TP.Bà Rịa đề nghị các lực lượng ứng trực nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt tổ chức phân luồng, kiểm soát chặt chẽ phương tiện di chuyển qua chốt, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch. (Nhã Uyên)

* Chiều 11/9, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đưa vào hoạt động hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp mắc COVID-19. Tổng kinh phí đầu tư 8,7 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Novaland tài trợ 7,2 tỷ đồng; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tài trợ 1,5 tỷ đồng.

Hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR do hãng Zollner Electronics - Đức sản xuất gồm 2 thành phần chính: hệ thống tách chiết tự động và realtime tự động với độ chính xác cao. Máy có công suất xét nghiệm cho 6.000 người mỗi ngày (mẫu gộp). Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR chạy hoàn toàn tự động giúp giảm thời gian chờ kết quả, hạn chế lây nhiễm chéo. (Đinh Hùng)

* Sáng 12/9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ trao 50 phần quà gồm: gạo, trứng, mì gói, rau và các loại thực phẩm khác cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Tân. Kinh phí tặng quà do cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đóng góp. (Văn Anh)

* Ngày 11/9, UBND xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đã vận chuyển 2 tấn rau xanh các loại gồm: rau dền, cải thìa, rau muống, cải ngọt, cải xanh… trị giá khoảng 18 triệu đồng về xã để hỗ trợ cho người dân trên địa bàn. Được biết, kinh phí do các mạnh thường quân hỗ trợ.

Cùng ngày, Phòng Tham mưu Công an tỉnh phối hợp với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ và Công ty Dịch vụ Khí (TP. Vũng Tàu) đã hỗ trợ cho người dân TT.Long Hải 350 phần quà, mỗi phần gồm: 12 hộp sữa Vinamilk 180ml và 4 gói cháo Gấu Đỏ. Tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng. (Ngọc Tuyền)

* Ngày 12/9, Công an huyện Long Điền cho biết, Hội Phụ nữ và Đoàn cơ sở Công an huyện đã trao tặng 61 hộp sữa bột (dành cho trẻ mới sinh đến 6 tháng tuổi), 24 thùng sữa tươi (cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi) và 4 thùng sữa (cho phụ nữ mang thai) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phong tỏa TT.Long Hải, huyện Long Điền. (Trí Nhân)

* Chiều 11/9, UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền đã bàn giao 5 tấn rau củ gồm: bầu, dưa leo cho UBMTTQ Việt Nam TT. Long Hải để hỗ trợ cho người dân nghèo, khó khăn và người dân sống trong các khu nhà trọ trên địa bàn thị trấn. Số rau, củ này do Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Trí Hải (TT. Long Điền, huyện Long Điền) hỗ trợ. (Nguyễn Tuyền)