LĐLĐ tỉnh thăm, trao quà người lao động tự do

Ngày 11/8, LĐLĐ tỉnh do ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 116 người lao động tự do lao động tự do bị mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại 4 công trình xây dựng trong KCN Sonadezi (huyện Châu Đức).

Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho người lao động.

Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Châu Trinh đã động viên, thăm hỏi các lao động tự do. Đồng thời, trao tặng 116 suất quà với mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng gồm 10kg gạo và 1 thùng mỳ tôm. Tổng giá trị các phần quà 34,8 triệu đồng từ nguồn của UBMMTQ Việt Nam tỉnh và các đơn vị đoàn thể tỉnh vận động, hỗ trợ.

Tin, ảnh: NHUNG HOA