Số ca mắc tiếp tục giảm, tăng tốc tiêm vắc xin

Trong ngày 11/8 - ngày thứ 24 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, công tác phòng, chống dịch của các địa phương vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao. Số ca mắc trong cộng đồng và khu cách ly, phong tỏa tiếp tục giảm. Các địa phương vừa đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin vừa xét nghiệm sàng lọc để phát hiện sớm ca nghi nhiễm.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người dân khi ra đường tại chốt bảo vệ vùng xanh trên địa bàn phường Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ). Ảnh: QUANG VŨ

Huyện Đất Đỏ, Châu Đức và TX. Phú Mỹ không có ca bệnh mới

Ngày 11/8, huyện Đất Đỏ không ghi nhận ca mắc mới nhờ thực hiện nhiều giải pháp khoanh vùng kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả sự lây lan dịch bệnh. Trong ngày, huyện đã lấy mẫu định kỳ cho 322 người trong khu cách ly, khu phong tỏa, người về từ TT. Long Hải và lao động Công ty DongIn Entech. Trong đó, 143 mẫu test nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 142 mẫu (gộp 10), 37 mẫu đơn đã chuyển mẫu về CDC tỉnh xét nghiệm PCR. Huyện Đất Đỏ cũng đang triển khai tiêm vắc xin đợt 5 với 3.456 liều, trong ngày 11/8 đã tiêm 798 liều. Do có ca nghi nhiễm COVID-19 đến cảng cá Lộc An vào ngày 27/7, để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của ngư dân nên huyện đã tạm ngưng hoạt động Cảng cá Lộc An từ 18 giờ ngày 10/8.

Liên tục trong 2 ngày qua (ngày 10 và 11/8), TX. Phú Mỹ không ghi nhận ca bệnh mới. Số khu vực phong tỏa tính đến ngày 11/8 giảm 1 khu xuống còn 3 khu với 347 người. Trong ngày, thị xã đã hoàn thành việc tiêm vắc xin đợt 4 bổ sung cho 2.250 với 5.880 liều cho người lao động thuộc 43 công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, thị xã đã ban hành kế hoạch tiêm tiêm vắc xin đợt 5 và sẽ hoàn thành tiêm trong ngày 12 và 13/8.

Huyện Châu Đức tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Tổng số ca nhiễm trên địa bàn huyện đến nay là 14 ca. Liên quan đến các ca nhiễm, huyện Châu Đức đã truy vết được 47 F2 và 16 F3. Công tác tiêm vắc xin được triển khai đúng tiến độ. Tổng số liều vắc xin huyện Châu Đức được phân bổ trong đợt 5 là 5.336 liều. Dự kiến ngày 12/8, huyện sẽ hoàn thành việc tiêm vắc xin trên địa bàn. Trong ngày, địa phương đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 14 triệu đồng.

Trực thăng vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 và đội ngũ y, bác sĩ ra hỗ trợ tiêm cho người dân huyện Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

TP. Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc có 9 ca trong khu cách ly

Ngày 11/8, TP. Bà Rịa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly tập trung, nâng tổng số ca mắc đến nay là 46 ca. Trong ngày, TP. Bà Rịa tiếp tục tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn. Tính đến nay, thành phố đã tiêm 3.259 liều trong tổng số 4.300 liều được phân bổ. Hiện TP. Bà Rịa có 6 điểm phong tỏa gồm 617 hộ với 2.009 khẩu…

Từ 12 giờ ngày 10/8 đến 12 giờ ngày 11/8, huyện Xuyên Mộc ghi nhận 7 ca mắc mới là người ở trọ trong khu vực phong tỏa thuộc ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận. Trong ngày huyện đã tổ chức test nhanh cho 546 người và lấy 453 mẫu xét nghiệm RT-PCR những trường hợp cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa. Kết quả có 1 ca dương tính trong khu phong tỏa ấp Bình Minh (xã Bình Châu).

Huyện tiếp tục tiêm vắc xin trên địa bàn. Tính đến thời ngày 11/8, huyện đã hoàn thành tiêm vắc xin đợt 4 cho 4.097 người. Đợt 5 huyện dự kiến có gần 5.500 người được tiêm vắc xin và sẽ hoàn tất trong ngày 13/8.

Huyện Long Điền thêm 2 ca mắc mới

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, tính từ 10 giờ ngày 10/8 đến 10 giờ ngày 11/8, huyện Long Điền có thêm 2 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung Trường TH Phước Tỉnh. Toàn huyện Long Điền ghi nhận 893 ca.

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 13/8, huyện Long Điền tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đợt 5 cho toàn bộ người dân 3 khu phố (Hải Hà 1, Hải Vân và Hải Phong 2) thuộc vùng “nguy cơ rất cao” của TT. Long Hải. Hiện đã lấy 2.793 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên tổng số 3.258 nhân khẩu khu phố Hải Hà 1.

Tổng số các trường hợp phải cách ly, theo dõi sức khỏe tính đến ngày 11/8 là 1.332 người. Trong đó, 364 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung; 542 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú; 462 trường hợp đang thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho người dân huyện Côn Đảo.

Huyện Côn Đảo tiêm vắc xin đợt 4

Ngày 11/8, huyện Côn Đảo bắt đầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn huyện.

Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lần thứ 4 tại Côn Đảo, Sở Y tế đã huy động 12 y, bác ĩỹ, nhân viên y tế của Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh ra hỗ trợ. Huyện Côn Đảo được cấp bổ sung gần 5.000 liều vắc xin AstraZeneca và một số trang thiết bị, vật tư y tế, được vận chuyển bằng trực thăng ra Côn Đảo để tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho người dân.

Trong chiều và tối 11/8, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo đã tổ chức tiêm cho 1.434 người. Theo kế hoạch, đợt tiêm vắc xin này sẽ hoàn thành vào tối 13/8, dự kiến sẽ có trên 70% người dân Côn Đảo được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

NHÓM PV THỜI SỰ