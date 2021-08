Thắm đượm nghĩa đồng bào trong đại dịch

Ngày 11/8, Công ty CP Cấp nước BR-VT (BWACO) đã trao tặng 200 phần quà (trị giá 100 triệu đồng) gồm gạo và các nhu yếu phẩm cho người dân trong các khu vực phong tỏa của TT. Long Hải (huyện Long Điền). Toàn bộ kinh phí quà tặng do CBCNVNLĐ của BWACO đóng góp.

Đại diện UBMTTQ TT.Long Hải nhận 200 phần quà của BWACO.

Trước đó, BWACO cũng đã có nhiều chương trình chung tay với tỉnh BR-VT trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như: tặng 1 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin của tỉnh; tặng 2.000 tấm kính chắn giọt bắn cho Bệnh viện Bà Rịa; tặng lương thực, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm soát…

 Cùng ngày DNTN Trọng Sim (TX. Phú Mỹ) đã tặng 4 tấn rau củ quả (như xu hào, bắp cải, khoai lang, khoai tây, bí đỏ… ) và 2 tấn gạo với tổng trị giá 80 triệu đồng cho người dân, công nhân lao động sống trong các khu nhà trọ trên địa bàn phường Phước Hòa và xã Tân Hòa (TX. Phú Mỹ). Một phần trong đó được gửi tặng cho bếp ăn của bệnh xá Công an tỉnh (TP. Bà Rịa).

Đại diện Ban CHQS TX.Phú Mỹ trao nhu yếu phẩm thiết yếu và trang bị y tế cho Trường Quân sự Quân khu 7.

 Trong 2 ngày 10 và 11/8, Đảng ủy, Ban CHQS TX. Phú Mỹ đã tổ chức vận chuyển, trao tặng các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 7 các loại nhu yếu phẩm thiết yếu và trang bị y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: khẩu trang y tế, dung dịch khử khuẩn, vitamin A C500, xà bông sát khuấn Lifebuoy, cá biển… với tổng trị giá 50 triệu đồng. (Nhân Đoàn)

Thiếu tá Nguyễn Văn Năng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Côn Đảo trao học bổng cho em Nguyễn Thị Anh Thư (lớp 5, Trường TH Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo).

 Trong 2 ngày 10 và 11/8, Đảng ủy, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã tổ chức đoàn đến tận nhà, trao 6 suất học bổng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 4,5 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ “Nâng bước em tới trường” do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo đóng góp. (Minh Nhân)

 Ngày 11/8, Ban CHQS huyện Châu Đức phối hợp với Chùa Bảo Ân (xã Láng Lớn), chùa Vạn Phước (xã Xuân Sơn) và Nhóm Thiện nguyện (xã Suối Rao) tổ chức chương trình “Món quà yêu thương”. Cụ thể, trao tặng 200 phần quà gồm: 10kg gạo, trứng gà và nhu yếu phẩm cho gia đình chiến sĩ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tại các xã, thị trấn, khu vực cách ly và gia đình khó khăn. Chi phí 60 triệu đồng do Chùa Bảo Ân (xã Láng Lớn), chùa Vạn Phước (xã Xuân Sơn) và Nhóm Thiện nguyện (xã Suối Rao) hỗ trợ.

Đại diện Ban CHQS huyện Châu Đức trao quà cho chiến sĩ dân quân tự vệ và gia đình khó khăn tại chương trình.

Dịp này, Ban CHQS huyện Châu Đức cũng trao tặng số tiền 150 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự đang làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly và chốt trực kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Số tiền được tặng từ 1-3 triệu đồng cho các khu cách ly và từ 3-5 triệu đồng cho Ban CHQS các xã, thị trấn. Kinh phí do UBND huyện Châu Đức vận động từ các DN hỗ trợ. (Mai Ngọc)

 Ngày 11/8 Công an phường Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu) đã tổ chức trao 2 tấn gạo, 650 quả trứng và 100 thùng mì tôm cho các hộ dân nghèo, gia đình neo đơn, người lao động có thu nhập thấp… bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn phường.

Công an phường Rạch Dừa trao quà cho người dân.

Trước đó Công an phường Rạch Dừa cũng đã nhiều lần kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân để có kinh phí thực hiện hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào nghèo trong mùa dịch. (An Bình)

 Ngày 11/8, Hội LHPN xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) phối hợp với các nhà hảo tâm đến tận nhà trao tặng 42 phần quà cho người nghèo, khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì gói và nhu yếu phẩm. Chi phí 12,9 triệu đồng do hội vận động nhà hảo tâm đóng góp.

Cùng ngày, Hội LHPN xã Hòa Hiệp đã vận động Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch Bầu Mây tặng 100kg hoài sơn (khoai mài) cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch tại địa phương; 1,2 tấn đu đủ cho khu vực cách ly của huyện. Tổng chi phí 16,9 triệu đồng do hội vận động HTX và nhà hảo tâm đóng góp. (Ngọc Bích)

Đại diện Bưu điện tỉnh trao túi gạo cho người dân trên địa bàn phường Thắng Nhì.

 Chiều 11/8, Bưu điện tỉnh đã trao 10 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 4 phường của TP. Vũng Tàu. Cụ thể, Bưu điện tỉnh đã trao phường Thắng Nhì (3,9 tấn), phường Nguyễn An Ninh (1 tấn), phường 5 (3,3 tấn) và phường 11 (1,8 tấn). Mỗi người dân được nhận 1 túi gạo 3kg đã được đóng gói trong bao bì.

Đây là số gạo thuộc chương trình “Hạt vàng bưu điện” - Chung tay vì cộng đồng vượt trên thách thức của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post trao tặng cho 6 tỉnh miền Nam với tổng số 700 tấn. Trong đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post đã điều phối cho Bưu điện tỉnh trao 70 tấn hỗ trợ người dân BR-VT gặp khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định do dịch bệnh COVID-19. Dự kiến, đến ngày 13/8, Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với UBMTTQ các địa phương trao số gạo còn lại đến tận tay người dân an toàn và kịp thời. (Nhung Hoa)

 Sáng 11/8, Hội CTĐ tỉnh phối hợp cùng Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Dịch vụ Khí trao 250 phần quà cho người dân ở phòng trọ, người bán vé số và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 5 phường của TP.Vũng Tàu gồm phường Thắng Nhì, Rạch Dừa, 10, 11, 12. Mỗi phần quà trị giá 350 ngàn đồng. Cũng dịp này, Đoàn đã trao 4 thùng khẩu trang, 100 chai cồn cho phường Thắng Nhì và phường Rạch Dừa.

Bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cùng đại diện Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Dịch vụ Khí trao quà đại diện UBND phường Thắng Nhì.

Tổng giá trị các phần quà là 98,5 triệu đồng do nhân viên Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Dịch vụ Khí đóng góp. (Vinh Hoa)

 Cùng ngày, thông qua đại diện Báo Thanh Niên thường trú tại BR-VT, Đại lý thức ăn gia xúc Xuân Tánh (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) và Công ty CP Sản xuất và Thương mại Trường Tồn (TX.Phú Mỹ), đã ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Đức (mỗi DN ủng hộ 50 triệu đồng). (Thái Bình)

 Ngày 11/8, UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa trao 391 phần quà đến các hộ khó khăn ở các xã: Hòa Long, Phước Hưng, phường Long Tâm, Phước Trung. Tính đến nay, toàn thành phố đã vận động được các nhu yếu phẩm gồm: Hàng hóa (gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm…) với tổng trị giá hơn 1,65 tỷ đồng. (Minh Thanh)