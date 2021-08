Đưa 81 xã, phường về vùng an toàn vào 25/8

Đó là mục tiêu cao nhất được đặt ra trong Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (số 606-TB/TU, ngày 10/8/2021) về Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 từ nay đến 25/8/2021.

Ông Phạm Viết Thanh (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát từng hẻm nhỏ tại 3 khu phố (Hải Hà 1, Hải Vân và Hải Phong 2) nóng nhất tại Long Hải ngày 2/8. Ảnh: BẢO KHÁNH

Tại kết luận này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và sự đồng thuận của người dân, sự đồng hành của DN trong thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Qua đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát và đi qua đỉnh dịch.

Mục tiêu rất cao, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị

Với mục tiêu giữ vững thế trận phòng, chống dịch, triển khai các giải pháp quyết liệt, cụ thể hơn để sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới, Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phân kỳ 2 giai đoạn, đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn 1: từ nay đến 15/8, giữ vững vùng an toàn đối với 23 xã, phường, thị trấn, từ đó nâng lên 60/82 xã phường là vùng an toàn vào 15/8. Giai đoạn 2, từ 15/8 đến 25/8 phấn đấu toàn tỉnh có 81 (trên tổng số 82) xã, phường là vùng an toàn.

Tại Kết luận 606, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh BR-VT đã qua đỉnh dịch. Trong ảnh: Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà động viên cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Vũng Tàu ngày 10/8. Ảnh: PHÚ XUÂN

Triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng, chống dịch

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở, địa bàn khu phố, thôn, ấp tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng, chống dịch:

Siết chặt thực hiện giãn cách, giữ vững, mở rộng “vùng an toàn”, chuyển hóa nhanh các vùng có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao thành vùng an toàn. Quyết tâm khoanh vùng, dập dịch theo phương châm “siết chặt vòng ngoài, dập dịch bên trong”, “chặt trong, chặt ngoài”.

Chốt kiểm soát khu vực phường 2, TP.Vũng Tàu. Ảnh: QUỐC THÁI

- Triển khai ngay, trong thời gian nhanh nhất có thể phải thực hiện thần tốc xét nghiệm, tầm soát trên diện rộng, trước tiên tại các khu vực phong tỏa, có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và với người có nguy cơ lây nhiễm cao, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời phát hiện và đưa các trường hợp nhiễm COVID-19 (F0) ra khỏi cộng đồng nhanh nhất, đồng thời tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm kịp thời trong thời gian 24 giờ đối với RT-PCR.

- Xây dựng kế hoạch lấy mẫu cho người dân tại các nhà ở/hộ gia đình, khu dân cư trên địa bàn để tránh trùng lặp, bỏ sót, phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19. Các kế hoạch lấy mẫu phải được phê duyệt trước 02 ngày để các địa phương tuyên truyền, vận động, phát tờ khai và chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực và trang thiết bị phục vụ cho công tác lấy mẫu đạt hiệu quả và nhanh nhất có thể.

- Thành lập đội phản ứng nhanh ít nhất 6 bàn - 12 người để hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố trong việc lấy mẫu ngoài kế hoạch hoặc trong trường hợp cần thiết.

- Trưng tập đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể và các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham gia 2 Tổ cập nhật dữ liệu tập trung để hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong công tác nhập thông tin, dữ liệu các mẫu xét nghiệm. Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo nơi ăn, nghỉ cho đội ngũ này tại Trung tâm Hành chính tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, chuẩn bị sẵn sàng bổ sung lực lượng theo phương án phải kiên trì, triệt để mạnh mẽ với nguyên tắc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, bảo vệ vùng an toàn, chuyển hóa vùng nguy cơ cao, nguy cơ rất cao thành vùng an toàn, kiểm soát chặt chẽ “ai ở đâu ở đấy” và triển khai lực lượng xuống địa bàn trước 18 giờ ngày 11/8/2021.

Bí thư các phường, xã, thị trấn chủ trì phối hợp triển khai, điều phối, bố trí lực lượng, chịu trách nhiệm bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết cho lực lượng này thực thi nhiệm vụ.

Ban điều hành Tổ dân cư số 6 (ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền) kiểm tra người dân đi lại tại chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh”.

Duy trì thực hiện nghiêm, triệt để các chốt kiểm soát, ngăn chặn triệt để dịch lây lan từ bên ngoài vào tỉnh

- Lực lượng Công an, Quân sự, Bội đội Biên phòng, Giao thông và dân quân địa phương bảo đảm siết chặt các chốt vào tỉnh, nhất là người từ vùng dịch vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bến cảng, tuyệt đối không để lây nhiễm dịch bệnh.

- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp di chuyển sai quy định, giữ nghiêm giãn cách, phong tỏa, giữ vững vùng an toàn và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên từng khu vực, địa bàn cụ thể.

Siết chặt kiểm soát lây nhiễm chéo trong khu cách ly, các trường hợp cách ly tại nhà và cơ sở cách ly có thu phí và khu phong tỏa

-Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ khi tiếp nhận các ca F1 vào các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo.

-Tăng cường lực lượng và phát huy vai trò của công an, quân sự trong việc tuần tra, kiểm soát thực hiện triệt để giãn cách xã hội trong các khu phong tỏa theo phương châm "người với người", "gia đình với gia đình".

-Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà và các cơ sở cách ly có thu phí, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp nghi nhiễm, đảm bảo không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

-Thành lập các Tổ tư vấn sức khỏe để theo dõi và tư vấn sức khỏe đối với các trường hợp nhiễm bệnh và các ca nghi nhiễm.

Nâng cao năng lực điều trị của tất cả các cơ sở điều trị

-Chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, thuốc điều trị và các vật tư, trang thiết bị cần thiết khác trong thời gian sớm nhất.

-Thiết lập và chuẩn bị sẵn sàng đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế theo diễn biến và mức độ của người bệnh.

-Tổ chức điều phối, huy động các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; chủ động nhân lực y tế, kể cả lực lượng của các ngành và hệ thống y tế tư nhân.

Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin, có thể tổ chức tiêm từ 17 giờ đến 20 giờ 30 hàng ngày

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn cho người được tiêm. Trên cơ sở điều kiện và tình hình cụ thể, nghiên cứu bố trí tiêm vắc-xin từ sau 17 giờ đến trước 20 giờ 30 hàng ngày.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý các KCN, cụm CN, doanh nghiệp, chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng,... phải xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu và giải pháp bảo đảm phòng, chống dịch và an toàn cho người lao động, xanh hóa doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến ngày 15/8 và ngày 25/8/2021, để cùng với tỉnh giữ vững và mở rộng vùng an toàn trên toàn địa bàn và bảo vệ chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp không thực hiện, không đáp ứng, không chấp hành yêu cầu phòng, chống dịch của tỉnh.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân TT. Long Hải (huyện Long Điền).

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, nhu cầu thiết yếu cho người dân, không để ai thiếu ăn; hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, làm cho nhân dân thấu hiểu và chấp hành nghiêm, triệt để giãn cách, theo phương châm “ai ở đâu ở đấy”, đồng thuận thực hiện mục tiêu của tỉnh đề ra.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, người đứng đầu để xảy ra vi phạm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý đến công tác kiểm soát người từ các vùng dịch về địa phương. Theo đó, địa phương nào để xảy ra người ngoài tỉnh về mà không đưa đi cách ly tập trung để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng: Đối tượng gây lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng thì xử lý theo pháp luật; Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn bị xử lý theo quy định do thiếu sâu sát, thiếu trách nhiệm, chủ quan để trong khu vực được quản lý để người bên ngoài địa phương gây lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, hoặc có ca dịch do người bên ngoài về địa bàn mà không đưa vào báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch kịp thời.

Ngày 10/8, giữ vững vùng an toàn đối với 23 xã, phường, thị trấn.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương địa bàn phụ trách phát huy vai trò, trách nhiệm, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở, chỉ đạo thực hiện nghiêm, triệt để công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn tới, bảo đảm thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ngày 15/8 giữ vững vùng an toàn và nâng lên 60/82 xã, phường, thị trấn.

Ngày 25/8 toàn tỉnh có 81/82 xã, phường, thị trấn là vùng an toàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cùng chung sức đồng lòng, ủng hộ, quán triệt thực hiện nghiêm, đầy đủ mục tiêu, giải pháp đề ra từ nay cho đến ngày 25/8/2021. Từng cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, ưu tiên giải quyết nhanh chóng những nội dung yêu cầu phòng chống dịch; từng người dân trong tỉnh cần thực hiện nghiêm, triệt để giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch để sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

HOÀNG NAM