Sản phụ nhiễm COVID-19 vượt cạn thành công

Từ khu cách ly tập trung, sau 3 lần chuyển địa điểm để bảo đảm an toàn, sản phụ vượt qua đau đớn về thể xác và sự sợ hãi về COVID-19 để “vượt cạn” thành công ở Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Tối 28/7, bé sơ sinh đã được chuyển về BV Bà Rịa để theo dõi chăm sóc sức khỏe. Trong ảnh: Bác sĩ thăm khám cho trẻ sơ sinh tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bà Rịa (ảnh minh họa, chụp trước thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19).

Ngày 15/7, chị Đ.B.L (Đ. B. L., 31 tuổi, cư ngụ ở phường 12, TP. Vũng Tàu) được xác định là F1 phải đi cách ly tập trung. Lúc này chị đang bước sang tuần cuối của thai kỳ. Đến ngày thứ 8 trong khu cách ly, chị Đ.B.L được xác định dương tính với Sars-Cov-2. “Ngày 23/7, tôi được đưa xuống Bệnh viện (BV) Vũng Tàu (cơ sở cũ) để khám thai và làm xét nghiệm COVID-19. Lúc này, người ớn lạnh, đau họng nhưng vẫn cố gượng được. Ở trong phòng cách ly của khoa sản, đến chiều bắt đầu sốt, người mệt lả, lại nhận được kết quả dương tính, tôi lo sợ tột độ, muốn ngã quỵ. Tôi sợ mình không thể sinh được con…!” chị L. kể lại.

Chiều 25/7, chị L. được đưa lên cơ sở điều trị COVID-19 tại BV Vũng Tàu (cơ sở mới). Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho hai mẹ con, chị L. được chuyển lên cơ sở điều trị COVID-19 Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Bởi tại đây vừa triển khai khu phòng mổ cách ly cho bệnh nhân COVID-19 do các bác sĩ BV Bà Rịa hỗ trợ thực hiện. Trong những ngày theo dõi ở BV Vũng Tàu, TTYT Long Điền, chị được các y bác sĩ ở đây chăm sóc, thăm khám và động viên tận tình, nên nỗi lo dần vơi. “Mỗi ngày, tôi được các y bác sĩ khoa Sản đến thăm khám 3 đến 4 lần. Họ còn liên tục dặn dò tôi phải để ý sức khỏe, có vấn đề gì phải gọi điện thoại thông báo liền. Còn bữa ăn thì được phục vụ tận nơi”, chị L. nói.

11 giờ 30 phút trưa 28/7 chị L. bắt đầu chuyển dạ. TTYT huyện Long Điền thông báo cho BV Bà Rịa để cử bác sĩ xuống hỗ trợ. 14 giờ 30 phút, bác sĩ sản của BV Bà Rịa đã có mặt và tiến hành hội chẩn, quyết định mổ bắt con.

Trong chiều 28/7, lãnh đạo BV Bà Rịa đã điều xe chở 2 ê kíp y bác sĩ gồm 6 người đến TTYT huyện Long Điền để thực hiện ca mổ cho chị L. Bác sĩ Trần Thị Phương, người phụ trách mổ cho hay, để tiến hành ca mổ được diễn ra an toàn, ê kíp gấp rút chuẩn bị các điều kiện phòng mổ, các thủ tục hành chính, trang thiết bị, vật tư y tế, trang phục bảo hộ, lấy mẫu xét nghiệm gửi về BV Bà Rịa… “Rất nhiều công đoạn cần chuẩn bị cần thật nhanh, khẩn trương để kịp mổ cho sản phụ. Sau 2 giờ đồng hồ hoàn tất xong các bước chuẩn bị, 17 giờ 30, chị L. được đưa vào phòng mổ. Cả ê kíp phối hợp nhịp nhàng, cẩn trọng, thành công đưa bé trai chào đời lúc 17 giờ 55 phút. Lúc đó, bé cân được 3,4 kg, khỏe mạnh. Tiếng khóc rất to của bé khiến cả ê kíp vui mừng, nhẹ nhõm quên hết cả mệt mỏi. Mẹ bé cũng an toàn, không xảy ra biến chứng gì trong suốt quá trình mổ”, bác sĩ Phương chia sẻ.

Ngay sau đó, tối 28/7, em bé đã được chuyển về BV Bà Rịa để theo dõi chăm sóc. Chị L. tiếp tục ở lại TTYT Long Điền để điều trị. Sáng 30/7, qua trao đổi với các bác sĩ, sức khỏe của bé tốt. Hiện bé được cô ruột chăm sóc tại Khoa Nhiễm của BV Bà Rịa. Chị L. cũng hồi phục sau mổ khá tốt và đã có thể đi lại được.

“Các bác sĩ BV Bà Rịa còn kết nối zalo để hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi và cho tôi được xem hình ảnh của bé qua zalo. Thấy con khỏe mạnh, tươi tắn tôi vui mừng lắm!”, chị L. hạnh phúc.

