Sẵn sàng tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19

Theo kế hoạch, ngày 18/3, những nhân viên y tế trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 của BR-VT sẽ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt đầu tiên. Công tác chuẩn bị tiêm vắc xin COVID-19 đợt đầu tiên này đã được ngành y tế chuẩn bị chu đáo và đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực cùng các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 từ Trung tâm tiêm chủng VNVC vào ngày 11/3.

Theo nguồn tin từ Sở Y tế, trong đợt 1, của đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 Vaccine AstraZeneca, Bộ Y tế đã phân bổ cho BR-VT 200 liều. Từ nguồn vắc xin này, Sở đã lựa chọn để dự kiếm tiêm cho 120 người (trong đó có 20 người thuộc đối tượng dự phòng), thuộc 3 đơn vị của ngành gồm: TTYT huyện Long Điền 75 người, Bệnh viện Bà Rịa 30 người và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh 15 người. Đối tượng được chọn để tiêm những mũi vắc xin đầu tiên là những nhân viên y tế trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19; các cán bộ giám sát, đón chuyên gia, thuyền viên, lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Đây là những đối tượng thuộc nhóm đầu tiên trong số 9 đối tượng ưu tiên được tiêm vắc xin miễn phí theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Để triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng tiến độ và tuyệt đối an toàn, Sở Y tế đã cử nhân sự tham gia lớp tập huấn công tác tiêm vắc xin tại Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh vào ngày 16/3, đồng thời giao cho TTYT huyện Long Điền xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức buổi tiêm.

Bác sĩ Dương Văn Muôn, Giám đốc TTYT huyện Long Điền thông tin, buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 được diễn ra tại Khoa Nhiễm của trung tâm. Đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để thực hiện đúng quy trình tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP và Thông tư 34/2018/TT-BYT. TTYT huyện Long Điền sẽ bố trí 6 khu vực và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại những nơi này. Theo đó, khu vực chờ trước khi tiêm chủng do TTYT huyện Long Điền đảm nhiệm; khu vực tiếp đón sẽ có 2 điều dưỡng của TTYT huyện Long Điền thực hiện các công tác như đo thân nhiệt, mạch, huyết áp, khai thông tin cá nhân và các thủ tục hành chính khác; khu vực khám sàng lọc trước tiêm, khai thác tiền sử dị ứng do 3 bác sĩ của Công ty CP Vacxin Việt Nam (VNVC) thực hiện; khu tiêm vắc xin được bố trí riêng biệt, bảo đảm việc chuẩn bị sẵn sàng vắc xin và thực hiện tiêm chủng cho từng đối tượng, tránh làm ảnh hưởng đến những người khác; đồng thời trang bị hộp chống sốc phản vệ và quy trình xử lý theo Thông tư 51/2017/TT-BYT. Việc này do 3 điều dưỡng của VNVC đảm nhận và điều dưỡng của TTYT huyện Long Điền hỗ trợ; khu vực ghi chép sổ tiêm chủng do nhân viên của TTYT huyện Long Điền đảm nhiệm; khu vực theo dõi sau tiêm được bố trí riêng tránh tập trung đông người, do 2 điều dưỡng của TTYT huyện Long Điền thực hiện.

Ngoài 5 khu vực nói trên, TTYT huyện Long Điền còn bố trí khu vực xử trí tai biến sau tiêm chủng. Nơi này, trung tâm sẽ bố trí 5 giường hồi sức, thuốc men, trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu tại chỗ các trường hợp tai biến đặt tại Khoa Nhiễm. Khu vực này do 1 bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa và 2 điều dưỡng của TTYT huyện Long Điền đảm nhiệm. Trung tâm còn sắp xếp một chiếc xe cứu thương túc trực tại địa điểm tiêm với 1 bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa và 2 điều dưỡng của đơn vị sẵn sàng chuyển về Bệnh viện Bà Rịa nếu xảy ra trường hợp có tai biến tiêm chủng nặng.

Bác sĩ Dương Văn Muôn cho biết thêm, để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và tuân thủ đúng quy trình tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế, TTYT huyện Long Điền đã chỉ đạo các phòng, khoa trong đơn vị phối hợp chặt chẽ từ khâu phân công nhân sự tham gia quy trình tiêm chủng đến sắp xếp, di dời bàn ghế, giường tủ, phòng ốc, chuẩn bị vật tư y tế… “Chúng tôi đặt ra mục tiêu 95% đối tượng nguy cơ được tiêm chủng vắc xin đủ mũi trong đợt 1. Buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 diễn ra ngày 18/3 tại TTYT huyện Long Điền phải bảo đảm an toàn tuyệt đối và chất lượng theo quy định”, bác sĩ Dương Văn Muôn khẳng định.

Trong đợt tiêm vắc xin COVID-19 đợt này, CDC tỉnh sẽ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ TTYT huyện Long Điền trong quá trình tổ chức tiêm. Cũng theo CDC tỉnh, Bộ Y tế đã có kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Theo đó, tháng 3 và 4/2021, tổ chức tiêm vắc xin cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước đang có dịch. Đây là đợt tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên, nguồn vắc xin được mua về từ Tập đoàn Dược phẩm AstraZeneca, với số lượng 117.600 liều. Ở các đợt tiêm chủng tiếp theo, Bộ Y tế sẽ triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin thực tế. Còn tại tỉnh BR-VT, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đăng ký mua vắc xin COVID-19 để tiêm cho người dân bằng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo thông tin từ CDC tỉnh, 200 liều vắc xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ về cho tỉnh BR-VT thuộc lô vắc xin do Tập đoàn Dược phẩm AstraZeneca phối hợp với ĐH Oxford nghiên cứu, sản xuất và được nhập khẩu về Việt Nam ngày 24/2. Lô vắc xin này được nhập về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 giữa hệ thống tiêm chủng VNVC và Tập đoàn Dược phẩm AstraZeneca. Hiện 200 liều vắc xin mà Bộ Y tế phân về cho tỉnh đang được bảo quản tại kho lạnh của CDC tỉnh.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM